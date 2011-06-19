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Forbes: Россия превращается в магнит для больших денег

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Forbes: Россия превращается в магнит для больших денег



МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Статистические данные уходящего месяца демонстрируют значительный рост интереса иностранных инвесторов к ориентированным на российские активы фондам, пишет эксперт Forbes Кеннет Рапоза.

Так, по данным американской аналитической компании Emerging Portfolio Fund Research Global, которая еженедельно публикует отчеты по движению международного капитала, в этом месяце Россия обогнала другие развивающиеся страны по объему портфельных инвестиций. Позади остались Китай, Индия, Бразилия и Мексика.

По мнению обозревателя, рост популярности российских ценных бумаг у инвесторов связан с тем, что Россия вновь обрела лидерство в сфере добычи углеводородов. Кроме того, мировые игроки надеются на скорую "оттепель" в отношениях Москвы и Вашингтона. Стабильный курс рубля и низкая инфляция также делают Москву привлекательным партнером.

"Если позабыть о политике, станет очевиден прогресс, достигнутый на экономическом фронте. Именно это сделало Россию магнитом для денег в этом месяце", — резюмирует Рапоза.


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Источник: РИА Новости
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Метки
денежный магнит, инвестиции, инвесторы, новости, россия
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