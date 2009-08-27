В России сокращаются долги по зарплате

Согласно сведениям Росстата, на начало 2017 года общая сумма долгов по зарплате в нашей стране составила 2725 млн. рублей. Таким образом, за декабрь прошлого года просрочка сократилась на 29% (1120 млн. рублей). Наиболее ощутимо (в 17 раз) уменьшилась задолженность, связанная с несвоевременным финансированием из бюджетов различного уровня. На 1 января общая сумма таких долгов составила 5 млн. рублей.
Самая напряженная обстановка сохраняется в сфере обрабатывающих производств: на неё приходится почти две трети просрочки. Среди регионов лидером по размеру долга является Приморский край (более 20% от общей суммы задолженности). Всего вовремя не получили зарплату 49 тыс. граждан России. Осенью прошлого года зампред Правительства О.Голодец высказала мнение, что для полной ликвидации задолженности потребуется порядка двух лет.
По материалам lenta.ru