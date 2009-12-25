Яндекс.Деньги запретили сбор средств «на политику»

Платежный сервис «Яндекс.Деньги» пояснил причину блокировки кошелька Леонида Волкова, собиравшего средства на президентскую кампанию Алексея Навального. Об этом сообщает BBC.
Так, пресс-служба компании «Яндекс.Деньги» сообщила, что в ближайшее время установит запрет на использование электронных кошельков для сбора средств на политическую деятельность. Это решение принято в связи с тем, что действующее законодательство ограничивает использование электронных кошельков способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно. Как отметили представители компании, новые правила использования кошельков вступят в силу уже через несколько дней.
Как сообщается, запрет будет касаться только частных лиц, а юридические лица и дальше смогут собирать пожертвования в любых объемах. По утверждению компании «Яндекс.Деньги», такое ограничение является стандартом рынка электронных платежей. В частности, подобные пункты присутствуют в пользовательских соглашениях таких систем, как PayPal и Qiwi.
Напомним, что в середине декабря прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о начале сбора пожертвований на проведение предвыборной кампании для участия в выборах президента России в 2018 году. На сайте Навального в перечне финансовых реквизитов для перечисления средств находится и адрес биткоин-кошелька начальника избирательного штаба Леонида Волкова.
Источник