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Яндекс.Деньги запретили сбор средств «на политику»

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Яндекс.Деньги запретили сбор средств «на политику»
Платежный сервис «Яндекс.Деньги» пояснил причину блокировки кошелька Леонида Волкова, собиравшего средства на президентскую кампанию Алексея Навального. Об этом сообщает BBC.

Так, пресс-служба компании «Яндекс.Деньги» сообщила, что в ближайшее время установит запрет на использование электронных кошельков для сбора средств на политическую деятельность. Это решение принято в связи с тем, что действующее законодательство ограничивает использование электронных кошельков способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно. Как отметили представители компании, новые правила использования кошельков вступят в силу уже через несколько дней.

Как сообщается, запрет будет касаться только частных лиц, а юридические лица и дальше смогут собирать пожертвования в любых объемах. По утверждению компании «Яндекс.Деньги», такое ограничение является стандартом рынка электронных платежей. В частности, подобные пункты присутствуют в пользовательских соглашениях таких систем, как PayPal и Qiwi.

Напомним, что в середине декабря прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о начале сбора пожертвований на проведение предвыборной кампании для участия в выборах президента России в 2018 году. На сайте Навального в перечне финансовых реквизитов для перечисления средств находится и адрес биткоин-кошелька начальника избирательного штаба Леонида Волкова.

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