Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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В Москве пройдет блокчейн-конференция «ICO, платежные системы»

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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,446
Благодарностей: 8,552
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
В Москве пройдет блокчейн-конференция «ICO, платежные системы»

28 января, в арт-центре “Павелецкий” состоится блокчейн-конференция на тему «ICO, платежные системы».

Конференция будет состоять из двух сессий:

1) Сессия по платежным системам:

«В булочную за криптовалютой»!

Платежный терминал – привычный способ оплаты товаров и услуг в шаговой доступности наличными.
Обзор универсальной системы процессинга.
Фискализация платежных терминалов.
«Платёжные системы на криптовалютах».

2) Сессия ICO:

«Взгляд на рынок ICO со стороны рейтингового агентства»

«Самостоятельное инвестирование и анализ блокчейн-проектов. Разбираем ICO на примерах»

Докладчики:

1) Владислав, Виктор – компания Предпроцессинг.

2) Денис Деркач – директор по развитию CAPRIPAY.

3) Поединцев Анатолий – CEO ICORating.

4) Василий Иванов – инвестор в криптовалюты и блокчейн платформы, который последний год живет исключительно от дохода с инвестиций в Калифорнии.

5) Алексей Антонов – инвестор, директор “Фонда содействия развитию блокчейн-технологии”.

Организаторами мероприятия выступают: «Blockchain International», «KeepKey», «ICORating», «Предпроцессинг», «FLYCENT», «Фонд содействия развитию блокчейн-технологии», при информационной поддержке: ForkLog, BitNovosti,

BlockchainRF.

Время проведения мероприятия с 14-00 до 18-00.

Адрес:Павелецкая набережная 2, стр.18

Вход свободный.

Регистрация доступна по ссылке.
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Метки
конференция, криптовалюты, платежная система
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