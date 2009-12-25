В Москве пройдет блокчейн-конференция «ICO, платежные системы»

28 января, в арт-центре “Павелецкий” состоится блокчейн-конференция на тему «ICO, платежные системы».
Конференция будет состоять из двух сессий:
1) Сессия по платежным системам:
«В булочную за криптовалютой»!
Платежный терминал – привычный способ оплаты товаров и услуг в шаговой доступности наличными.
Обзор универсальной системы процессинга.
Фискализация платежных терминалов.
«Платёжные системы на криптовалютах».
2) Сессия ICO:
«Взгляд на рынок ICO со стороны рейтингового агентства»
«Самостоятельное инвестирование и анализ блокчейн-проектов. Разбираем ICO на примерах»
Докладчики:
1) Владислав, Виктор – компания Предпроцессинг.
2) Денис Деркач – директор по развитию CAPRIPAY.
3) Поединцев Анатолий – CEO ICORating.
4) Василий Иванов – инвестор в криптовалюты и блокчейн платформы, который последний год живет исключительно от дохода с инвестиций в Калифорнии.
5) Алексей Антонов – инвестор, директор “Фонда содействия развитию блокчейн-технологии”.
Организаторами мероприятия выступают: «Blockchain International», «KeepKey», «ICORating», «Предпроцессинг», «FLYCENT», «Фонд содействия развитию блокчейн-технологии», при информационной поддержке: ForkLog, BitNovosti,
BlockchainRF.
Время проведения мероприятия с 14-00 до 18-00.
Адрес:Павелецкая набережная 2, стр.18
Вход свободный.
Регистрация доступна по ссылке
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