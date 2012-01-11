Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BIT JACK - bit-jack.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:24
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,344
Благодарностей: 705
КП: 0.000
BIT JACK - bit-jack.com
Я не админ и админа не знаю!




BIT JACK


Старт 22.01.2017

Язык: английский, русский, китайский, японский

Описание:

Цитата:
О BIT JACK
Думаете, вы можете превзойти шансы на успех? Подумайте еще раз.

Когда дело доходит до азартных игр, каждый знает, что казино всегда выигрывает. Из-за преимуществ казино, оно всегда будет выигрывать в долгосрочной перспективе, неважно, насколько вы умны, насколько хорошо вы думаете, как прекрасна ваша система или как вам повезло. Казино - это бизнес-учреждение. Бизнес имеет только одну цель: заработать деньги. По этой простой причине, должно быть очевидно, что казино не предназначено для проигрыша. Если было бы так, то казино теряло бы деньги и вышло из бизнеса.

Однако это не значит, что никто никогда не выигрывает в казино. По правде сказать, есть успешные игроки, которые обналичивают эти прекрасные черные фишки каждый день.

Bit Jack - это шанс увеличить свои Биткоины. Мы выше, чем любая пыль. Используя массивную потенциальную прибыль онлайн и оффлайн гемблинга, мы поможем вам зарабатывать последовательную прибыль из азартных игр без азартных рисков самостоятельно. Являетесь ли вы профессиональным игроком или даже если вы совершенно ничего не знаете о азартных играх, вы можете увеличить свои Биткоины через Bit Jack.
Инвестиционные планы:

BACCARAT - 0.14 % в час на всю жизнь проекта ( 0.01 - 4.99 btc )

BLACKJACK - 0.17 % в час на всю жизнь проекта ( 5 - 49.99 btc )

POKER - 0.21 % в час на всю жизнь проекта ( 50 - 1000 btc )


Детали:

Минимальный депозит: 0.01 btc
Партнерская программа: до 15%
Цитата:
Наша уникальная 4-уровневая партнерская программа (до 15% ставки комиссионного вознаграждения) зависит от вашего депозита:
· если вы сделаете депозит по плану Baccarat, вы имеете право на 5% - 1% ставки комиссионного вознаграждения.
· если вы сделаете депозит по плану BlackJack, вы имеете право на 7% - 2%- 1% ставки комиссионного вознаграждения.
· если вы сделаете депозит по плану Poker, вы имеете право на 10% - 2% - 2% - 1% ставки комиссионного вознаграждения.
Выплаты: Инстант (регламент 48 часов)
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin..на данный момент

Особенности:
SSL - COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Ддос защита - DDOS GUARD
Зарегистрированная компания - 10164976 проверить тут
Названия серверов:
NS1.DDOS-GUARD.NET
NS2.DDOS-GUARD.NET
NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET
NS5.DDOS-GUARD.NET



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Мой депозит: 0.1 btc

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