BIT JACK - bit-jack.com

О BIT JACK
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Когда дело доходит до азартных игр, каждый знает, что казино всегда выигрывает. Из-за преимуществ казино, оно всегда будет выигрывать в долгосрочной перспективе, неважно, насколько вы умны, насколько хорошо вы думаете, как прекрасна ваша система или как вам повезло. Казино - это бизнес-учреждение. Бизнес имеет только одну цель: заработать деньги. По этой простой причине, должно быть очевидно, что казино не предназначено для проигрыша. Если было бы так, то казино теряло бы деньги и вышло из бизнеса.
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Инвестиционные планы:
BACCARAT - 0.14 % в час на всю жизнь проекта ( 0.01 - 4.99 btc )
BLACKJACK - 0.17 % в час на всю жизнь проекта ( 5 - 49.99 btc )
POKER - 0.21 % в час на всю жизнь проекта ( 50 - 1000 btc )
Детали:
Минимальный депозит: 0.01 btc
Партнерская программа: до 15%
Цитата:
Наша уникальная 4-уровневая партнерская программа (до 15% ставки комиссионного вознаграждения) зависит от вашего депозита:
· если вы сделаете депозит по плану Baccarat, вы имеете право на 5% - 1% ставки комиссионного вознаграждения.
· если вы сделаете депозит по плану BlackJack, вы имеете право на 7% - 2%- 1% ставки комиссионного вознаграждения.
· если вы сделаете депозит по плану Poker, вы имеете право на 10% - 2% - 2% - 1% ставки комиссионного вознаграждения.
Выплаты: Инстант (регламент 48 часов)
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin..на данный момент
Особенности: SSL - COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA Ддос защита - DDOS GUARD Зарегистрированная компания - 10164976 проверить тут Названия серверов:
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