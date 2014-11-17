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Организатор инновационных мероприятий Shoptalk привлек $2 миллиона

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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Организатор инновационных мероприятий Shoptalk привлек $2 миллиона


Shoptalk - компания, расположенная в Нью-Йорке, которая занимается в США организацией инновационных мероприятий для компаний, связанных с розничной торговлей и электронной коммерцией.

Компании удалось получить 2 миллиона долларов венчурного финансирования. Раунд возглавила нью-йоркская фирма Primary Venture Partners при участи Commerce Ventures, Capital Ventures и New Enterprise Associates. В общей сложности Shoptalk уже привлекла 5 миллионов долларов инвестиций и намерена использовать деньги для запуска европейского аналога - Shoptalk Europe.

Возглавляемая Анилом Аггарвалом, учредителем и главным исполнительным директором, Shoptalk организует инновационные мероприятия для компаний, занятых в сфере розничной торговли и электронной коммерции, проводимые как в США, так и в Европе. Каждое мероприятие - это возможность для крупных компаний в сфере розничной торговли, производителей брендовых товаров, стартапов, технологических компаний, инвесторов, СМИ и аналитиков узнать что-то новое, начать сотрудничество и получить толчок к развитию.



Ближайшее мероприятие Shoptalk будет проведено 19-22 марта 2017 года в отеле Aria в Лас-Вегасе, США. В Европе подобная встреча состоится 9-11 октября 2017 года в Bella Center, Копенгаген, Дания.


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Перевод специально для форума MMGP.ru
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