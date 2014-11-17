Организатор инновационных мероприятий Shoptalk привлек $2 миллиона

Shoptalk - компания, расположенная в Нью-Йорке, которая занимается в США организацией инновационных мероприятий для компаний, связанных с розничной торговлей и электронной коммерцией.
Компании удалось получить 2 миллиона долларов венчурного финансирования. Раунд возглавила нью-йоркская фирма Primary Venture Partners при участи Commerce Ventures, Capital Ventures и New Enterprise Associates. В общей сложности Shoptalk уже привлекла 5 миллионов долларов инвестиций и намерена использовать деньги для запуска европейского аналога - Shoptalk Europe.
Возглавляемая Анилом Аггарвалом, учредителем и главным исполнительным директором, Shoptalk организует инновационные мероприятия для компаний, занятых в сфере розничной торговли и электронной коммерции, проводимые как в США, так и в Европе. Каждое мероприятие - это возможность для крупных компаний в сфере розничной торговли, производителей брендовых товаров, стартапов, технологических компаний, инвесторов, СМИ и аналитиков узнать что-то новое, начать сотрудничество и получить толчок к развитию.
Ближайшее мероприятие Shoptalk будет проведено 19-22 марта 2017 года в отеле Aria в Лас-Вегасе, США. В Европе подобная встреча состоится 9-11 октября 2017 года в Bella Center, Копенгаген, Дания.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru