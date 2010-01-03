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Нацбанк Беларуси разрешил платить за товары и услуги с помощью электронных кошельков

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Нацбанк Беларуси разрешил платить за товары и услуги с помощью электронных кошельков
Нацбанк новым постановлением уточнил и конкретизировал порядок открытия электронных кошельков и совершения операций с электронными деньгами. «В частности, предусмотрено направление физлицами платежей в электронные кошельки субъектов хозяйствования в оплату за товары (работы, услуги) путем переводов как денежных средств, так и электронных денег, — говорится в сообщении пресс-службы. — Это будет стимулировать рост безналичных платежей на внутреннем рынке и использование белорусских электронных денег нерезидентами для оплаты товаров (работ, услуг), приобретаемых у белорусских субъектов хозяйствования».

Кроме того, постановление предусматривает другие возможности. Теперь идентификация владельца электронного кошелька возможна без личного присутствия. Нюанс — наличие данных, полученных ранее при идентификации владельца электронного кошелька при личном присутствии или из межбанковской системы идентификации, или из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи, изданного республиканским удостоверяющим центром Госсистемы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи РБ.

Также теперь агент белорусского банка-эмитента может предоставить физлицам отсрочку оплаты приобретаемых ими электронных денег. Условие — предварительная оплата данным агентом банку-эмитенту суммы электронных денег, распространяемых физлицам.

Другие нововведения: открытие физлицами электронных кошельков в системах нерезидентов не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно у нерезидента; пополнение физлицами электронных кошельков в системах нерезидентов как через белорусский банк-агент, так и путем перечисления денежных средств непосредственно нерезиденту.

Постановление также предусматривает порядок приобретения и погашения электронных денег, эмитированных нерезидентом, не допускающий направления нерезиденту либо получения от него денежных средств лицами, не прошедшими идентификацию. Установлен конкретный срок направления на погашение электронных денег, числящихся в электронных кошельках юрлиц, ИП, что, по мнению Нацбанка, будет стимулировать оперативное использование денежных средств в хозобороте.

Кроме того, конкретизирован порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в бюджет электронными деньгами, в том числе посредством взыскания электронных денег в соответствии с законодательством.

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