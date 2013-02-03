ВИДЕО КУРС + ПРОГРАММА "СЕКРЕТ ПАССИВНОГО ДОХОДА КОТОРОМУ БОЛЕЕ 7000 ЛЕТ!!!"

В КОМПЛЕКТЕ: 17 обучающих видео уроков (270 мегабайт).
Софт, разработка которого потребовала более 24 000 руб., а Вы
получаете почти даром! Ссылки на вспомогательные сервисы.
Всё, что нужно для настройки минипортала с конверсией до 25%.
ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ ПРИВЛЕКАТЬ
ДОРОГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МИНИ ПОРТАЛ.
ГОТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВАШЕГО ПАССИВНОГО ДОХОДА.
МИНИ ПОРТАЛ УЖЕ ПРИНОСИТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПАССИВНЫЙ
ДОХОД ОТ 400 ДО 3800 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.
Переходи по ссылке:http://gpclick.ru/affiliate/7959967