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Стартап Tricentis привлек $165 млн для автоматизации тестирования софта

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Стартап Tricentis привлек $165 млн для автоматизации тестирования софта


Стартап Tricentis, занимающийся тестированием программного обеспечения для различных фирм и предприятий, привлек колоссальную сумму в $165 млн. во втором инвестиционном раунде от венчурной компании из Нью-Йорка Insight Venture Partners.

Основанный в Вене в 2007 году, Tricentis предлагает широкий спектр продуктов и услуг, которые позволяют компаниям автоматизировать тестирование своего программного обеспечения, в том числе продуктов от компаний Salesforce, SAP и Oracle. Один из главных инструментов этого сервиса называется Tricentis Tosca, он позволяет проводить непрерывное тестирование и помогает компаниям автоматически поддерживать обратную связь со всеми своими клиентами в режиме реального времени (для учета всевозможных бизнес-рисков, связанных с определенной версией программного обеспечения). Представители стартапа утверждают, что среди его клиентов присутствуют такие известные компании, как HBO, Toyota, BMW, Starbucks, Deutsche Bank и UBS.



"Сегодняшние преимущественно ручные процессы тестирования программного обеспечения просто не в состоянии удовлетворить все потребности таких современных методик создания проектов, как Agile и DevOps (требующих ускоренного времени разработки), и одновременно вести строгий учет всех бизнес-рисков, которые связаны с быстрым изменением программного кода", – отметил генеральный директор Tricentis Sandeep Johri. "Применение методов быстрого создания продуктов и непрерывного их тестирования способствует достижению максимальной гибкости и, в конечном счете, приносит конкурентные преимущества".

Компания Tricentis, ранее получившая 9 миллионов долларов в первом раунде финансирования, сейчас имеет офисы в Европе, США, Индии и Австралии. Ее представители сообщили, что станут использовать новые инвестиции для дальнейшего усовершенствования собственных продуктов и масштабирования своего сервиса в глобальном масштабе.


Мировой рынок тестирования программного обеспечения сейчас оценивается в $34 млрд., и за последние четыре месяца мы наблюдали несколько больших подъемов. Еще в сентябре массачусетский стартап для тестирования приложений Applause получил $35 млн. инвестиций, увеличив общий объем своего финансирования до $110 млн. А спустя два месяца компания из Сан-Франциско Sauce Labs, занимающаяся тестированием программного обеспечения, закрыла инвестиционный раунд на отметке $70 млн., достигнув общего объема финансирования в $100 млн.

"Для качественного тестирования программного обеспечения, как правило, требуется большое количество времени и ручного труда, что вынуждает искать определенный компромисс между скоростью, широтой охвата тестирования и качеством самого процесса", – заявил управляющий директор Insight Venture Partners Майк Триплетт. "Для того чтобы максимально сократить время выхода на рынок и улучшить качество самого программного обеспечения, многие компании отказываются от прежних вариантов тестирования и обращаются к Tricentis".

Кроме того, с учетом текущего раунда финансирования Tricentis Майк Триплетт присоединится к совету директоров данной компании.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/23/en...s-165-million/

https://text.ru/antiplagiat/58866837cdafb
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