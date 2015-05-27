Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,064 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вкусный экспорт, по каким товарам Украина полностью использовала квоты ЕС

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:14
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,167
Благодарностей: 83
КП: 0.051
Вкусный экспорт, по каким товарам Украина полностью использовала квоты ЕС



В течение года свободной торговли с ЕС, Украина полностью использовала квоты на экспорт сахара, меда, яблочных и виноградных соков, целого ряда зерновых культур и к тому же еще мяса птицы.

За 2016 год украинская сторона на все 100% израсходовала беспошлинные квоты на поставку в страны Европы своей аграрной продукции по одиннадцати группам.

Многие аналитики говорят о том, что использование этих квот во многой мере набрало больших оборотов, и к тому же перечень товаров стал шире. На протяжении 2015 года украинские предприниматели использовали квоты по 8 группам, а в 2014 по 6 группам товаров.

По скорости выборки квот Украина по состоянию на 17 января 2017 года, выбрала квоты на мед, 78% квот на яблочные и виноградные соки, 66% на сахар, порядка 59% на пшеницу, 25% на мясную продукцию.

Соглашение о зоне свободной торговли является двусторонним, и европейские компании в свою очередь также экспортируют свою продукцию, тоже в пределах отведенных квот. На протяжении 2016-го года европейские производители израсходовали квоты на экспорт полуфабрикатов из мяса птицы, сахара на 68,4%, свинины 26,4%, и даже превысили квоты на мясо птицы на 0,23%.

В 2016 году Украина расширила количество товаров на беспошлинный экспорт за счет обработанной продукции из зерновых, грибов и молочных сливок.
За счет этого производители экспортировали в страны Европы масло и сухое молоко.

Следует напомнить, что по состоянию на 1 января 2017 года экспортом в страны ЕС занимается 277 украинских предприятий, 97 из этих предприятий занимаются производством пищевой продукции, а оставшиеся производят продукцию неживотного происхождения.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
Адрон на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украина сократила экспорт еще на 6 процентов jurgan Политика и экономика 0 17.01.2017 19:41
Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.01.2017 17:41
Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 25% назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.06.2016 18:06
Украина: Экспорт меда вырос на 24% Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.08.2015 19:28
Украина прекратила экспорт горячекатаных рулонов в РФ lubomyr Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.05.2015 20:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Качественно и недорого напишу советник, индикатор
От yohyoxyd в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватар all-hyips
Trend-Fx - trend-fx.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Royal Style - royal-style.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Paygroup-Paygroup.net
От Maratttx в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт FinProfit:3007 (RVD Markets)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Supersharan
Агрессивный – Lannister – (Alpari)
От Supersharan в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube