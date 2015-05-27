Вкусный экспорт, по каким товарам Украина полностью использовала квоты ЕС

В течение года свободной торговли с ЕС, Украина полностью использовала квоты на экспорт сахара, меда, яблочных и виноградных соков, целого ряда зерновых культур и к тому же еще мяса птицы.
За 2016 год украинская сторона на все 100% израсходовала беспошлинные квоты на поставку в страны Европы своей аграрной продукции по одиннадцати группам.
Многие аналитики говорят о том, что использование этих квот во многой мере набрало больших оборотов, и к тому же перечень товаров стал шире. На протяжении 2015 года украинские предприниматели использовали квоты по 8 группам, а в 2014 по 6 группам товаров.
По скорости выборки квот Украина по состоянию на 17 января 2017 года, выбрала квоты на мед, 78% квот на яблочные и виноградные соки, 66% на сахар, порядка 59% на пшеницу, 25% на мясную продукцию.
Соглашение о зоне свободной торговли является двусторонним, и европейские компании в свою очередь также экспортируют свою продукцию, тоже в пределах отведенных квот. На протяжении 2016-го года европейские производители израсходовали квоты на экспорт полуфабрикатов из мяса птицы, сахара на 68,4%, свинины 26,4%, и даже превысили квоты на мясо птицы на 0,23%.
В 2016 году Украина расширила количество товаров на беспошлинный экспорт за счет обработанной продукции из зерновых, грибов и молочных сливок.
За счет этого производители экспортировали в страны Европы масло и сухое молоко.
Следует напомнить, что по состоянию на 1 января 2017 года экспортом в страны ЕС занимается 277 украинских предприятий, 97 из этих предприятий занимаются производством пищевой продукции, а оставшиеся производят продукцию неживотного происхождения.
Специально для mmgp.ru