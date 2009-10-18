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Анонсирование 1-го инвестиционного художественного рейтинга в РФ

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Старый Вчера, 23:50
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,494
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КП: 0.060
Анонсирование 1-го инвестиционного художественного рейтинга в РФ

А. Кузьменко, руководитель «Арт-Рейтиннг AQ», заявил, что в апреле будут представлены общественности результаты 1-го инвестиционного художественного рейтинга в РФ «Russian Investment Art-49ART». В рейтинг войдут все современные художники, которые родились от 1968 года. Как заявил Кузьменко, это позволит художникам не только заявить о себе, но и в дальнейшем развивать свое творчество.
Кузьменко считает, что данный рейтинг сформирует соответствующую основу для потенциальных инвесторов, которые захотят вложиться в современное российское искусство. Напомню, что 49ART, это создание 2-мерного творения на холсте, либо на обыкновенном альбомном листе.
Гендиректор «Sotheby's Россия» Степанова считает, что создание такой основы (рейтинга) позволит потенциальным инвесторам более четко представлять возможности инвестирования в современное искусство. В то же время искусствовед Баженов считает, что этот рейтинг позволит простому ценителю прекрасного не только оценит красоту этого художественного направления, но и воспринимать 2-мерную графику, как часть современного искусства.
Новость написана по материалам fomag.
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Последний раз редактировалось jurgan; Вчера в 23:54.
jurgan вне форума  
Старый Вчера, 23:56
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,494
Благодарностей: 198
КП: 0.060
Автор темы Re: Анонсирование 1-го инвестиционного художественного рейтинга в РФ
Уникальность текста по техт.ру = 88 процентов
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
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