Стартап R3Сoms выпускающий ультранадежные системы связи закрыл раунд финансирования
Расположенный в Берлине высокотехнологичный стартап Р3 Коммуникейшнс (R3 Communications) только что закрыл предварительный раунд финансирования в серии А с семизначной суммой полученной от компании Creathor Venture и венчурной компании Fonds Techlogie Berlin (который управляется компанией IBB Beteiligungsgesellschaft).
Основанная в июле 2015 года, компания Р3 Коммуникейшнс разрабатывает ультранадежные системы связи, которые в основном применяются в Промышленности 4.0 (промышленность 4.0 – это четвертая промышленная революция) и в приложениях интернета вещей. Патентованная технология R3 называется EchoRing TM и она позволяет избегать проблем, которые свойственны обычным системам беспроводной связи (обычно это недостаточно надежная связь, задержки в передаче сигнала и плохая совместимость). Эта технология заменяет дорогое, негибкое и сложное использование кабелей в самых разнообразных отраслях промышленности. И этот стартап уже достиг свои первые договоренности о сотрудничестве с известными крупными промышленными корпорациями по данной актуальной теме.
Доктор Матиас Бох (Mathias Bohge), который является основателем и управляющим директором в Р3 Коммуникейшенс, утверждает следующее:"Проводная связь в самом скором времени быстро достигнет границ своей функциональности. Но в то же время существующие беспроводные решения пока еще неполноценны, так как их надежность и ожидаемая производительность не вполне отвечают промышленным требованиям. Соответственно, потребность в надежных беспроводных системах связи, которое смогут справиться с современными вызовами времени в мире будет постоянно расти".
На текущий момент, берлинская компания по производству электроники Шлейхер Электроникс (Schleicher Electronic) уже планирует развивать своё дальнейшее производство на основании технологии EchoRingTM. Господин Флориан Бонанати (Florian Bonanati) управляющий директор Р3 Коммуникейшенс добавляет следующее: "Дополнительно, мы договорились сотрудничать по перспективным проектам с лидерами мирового рынка в секторе промышленной автоматизации, а также в автомобильной и авиационной промышленности. Вкупе с такими компаниями как Creathor и IBB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT теперь мы имеем возможность ускорить нашу работу, делая наши технологии более подготовленными для их полценного представления на рынке".
Доктор Герт Кёлер (Gert Köhler), управляющий партнер компании Creathor Venture также даёт свои комментарии:"Мы просто убеждены в инновационных решениях компании Р3 Коммуникейшнс и мы видим огромный потенциал, который можно применить в различных промышленных областях, где скорость передачи данных и надежность имеет первостепенное значение и это касается как промышленной автоматизации, так и транспортных средств всех типов. Мы считаем, что Германия будет в ближайшее время играть ведущую роль в разработке интеллектуальных промышленных приложений. И компания Р3 Коммуникейшнс сейчас как раз и находится именно на том пути, чтобы стать очень важным игроком в этом сегменте.
Стартап Р3 - Reliable Realtime Radio Communications GmbH (Р3 Коммуникейшнс) был основан в 2015 году в качестве дочерней компании 2-х ведущих европейских технических университетов. И в настоящее время компания фокусируется на научных исследованиях, разработках, производстве и продажах / дистрибуции сверхнадежных систем беспроводной связи и остальных решений на их основе. В настоящее время научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки включают в себя разработку приложений интернет-вещей / промышленных приложений "Smart Factory" (умное производство), а также решений по связи для автомобильной и аэрокосмической промышленности.
Для того, чтобы узнать больше о компании Р3 и об её учредителях, можно просмотреть также видео ниже.