Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,064 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап R3Сoms выпускающий ультранадежные системы связи закрыл раунд финансирования

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:42
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,824
Благодарностей: 563
КП: 0.113
Стартап R3Сoms выпускающий ультранадежные системы связи закрыл раунд финансирования


Расположенный в Берлине высокотехнологичный стартап Р3 Коммуникейшнс (R3 Communications) только что закрыл предварительный раунд финансирования в серии А с семизначной суммой полученной от компании Creathor Venture и венчурной компании Fonds Techlogie Berlin (который управляется компанией IBB Beteiligungsgesellschaft).

Основанная в июле 2015 года, компания Р3 Коммуникейшнс разрабатывает ультранадежные системы связи, которые в основном применяются в Промышленности 4.0 (промышленность 4.0 – это четвертая промышленная революция) и в приложениях интернета вещей. Патентованная технология R3 называется EchoRing TM и она позволяет избегать проблем, которые свойственны обычным системам беспроводной связи (обычно это недостаточно надежная связь, задержки в передаче сигнала и плохая совместимость). Эта технология заменяет дорогое, негибкое и сложное использование кабелей в самых разнообразных отраслях промышленности. И этот стартап уже достиг свои первые договоренности о сотрудничестве с известными крупными промышленными корпорациями по данной актуальной теме.

Доктор Матиас Бох (Mathias Bohge), который является основателем и управляющим директором в Р3 Коммуникейшенс, утверждает следующее:"Проводная связь в самом скором времени быстро достигнет границ своей функциональности. Но в то же время существующие беспроводные решения пока еще неполноценны, так как их надежность и ожидаемая производительность не вполне отвечают промышленным требованиям. Соответственно, потребность в надежных беспроводных системах связи, которое смогут справиться с современными вызовами времени в мире будет постоянно расти".

На текущий момент, берлинская компания по производству электроники Шлейхер Электроникс (Schleicher Electronic) уже планирует развивать своё дальнейшее производство на основании технологии EchoRingTM. Господин Флориан Бонанати (Florian Bonanati) управляющий директор Р3 Коммуникейшенс добавляет следующее: "Дополнительно, мы договорились сотрудничать по перспективным проектам с лидерами мирового рынка в секторе промышленной автоматизации, а также в автомобильной и авиационной промышленности. Вкупе с такими компаниями как Creathor и IBB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT теперь мы имеем возможность ускорить нашу работу, делая наши технологии более подготовленными для их полценного представления на рынке".

Доктор Герт Кёлер (Gert Köhler), управляющий партнер компании Creathor Venture также даёт свои комментарии:"Мы просто убеждены в инновационных решениях компании Р3 Коммуникейшнс и мы видим огромный потенциал, который можно применить в различных промышленных областях, где скорость передачи данных и надежность имеет первостепенное значение и это касается как промышленной автоматизации, так и транспортных средств всех типов. Мы считаем, что Германия будет в ближайшее время играть ведущую роль в разработке интеллектуальных промышленных приложений. И компания Р3 Коммуникейшнс сейчас как раз и находится именно на том пути, чтобы стать очень важным игроком в этом сегменте.

Стартап Р3 - Reliable Realtime Radio Communications GmbH (Р3 Коммуникейшнс) был основан в 2015 году в качестве дочерней компании 2-х ведущих европейских технических университетов. И в настоящее время компания фокусируется на научных исследованиях, разработках, производстве и продажах / дистрибуции сверхнадежных систем беспроводной связи и остальных решений на их основе. В настоящее время научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки включают в себя разработку приложений интернет-вещей / промышленных приложений "Smart Factory" (умное производство), а также решений по связи для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Для того, чтобы узнать больше о компании Р3 и об её учредителях, можно просмотреть также видео ниже.



Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/588658b24e883
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PivotNorth Capital закрыла третий раунд финансирования на 35 млн долларов sunmistik Горячие новости 0 10.01.2017 13:54
PillPack провел раунд финансирования на $40 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.11.2016 21:40
JPMorgan ведет $30 млн раунд финансирования для Cloud9 bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.11.2016 19:55
Сайт электронной коммерции Mini Exchange из ОАЭ закрыл раунд финансирования с $3 млн TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.11.2016 15:28
Дубайский BitOasis завершил первый раунд финансирования bizneser Новости криптовалют 2 26.05.2016 00:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dimoni4e
Почему люди трудятся на нелюбимой работе и что с этим делать?
От Dimoni4e в разделе «Стратегия успеха»
Аватар True
HYIP для обычных людей...
От True в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Ищу скрипт мониторинга обменных пунктов
От cjcrazy в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
Инвестиции в импорт кофе
От Орех в разделе «HYIP до 15% в месяц под вопросом»
Аватара нет
ПАММ-счет POLK: 632790 (ForexTrend)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
InteXchange.ru - Автоматический обмен WebMoney, Global Digital Pay, VISA, RBK Money
От INTEXCHANGEru в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube