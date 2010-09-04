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Иностранные инвестиции в экономику Украины в 2016 году — $3,8 млрд

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Иностранные инвестиции в экономику Украины в 2016 году — $3,8 млрд



Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году — $3,8 млрд. Это почти вдвое превысило показатель 2015 года. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив, сообщает «Униан».

Увеличение инвестиций стало возможно благодаря дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками. Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах.

Сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа «карантинных сертификатов» сэкономило бизнесу порядка 2 млрд грн.

По словам Кубива, в планах 2017 года дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

По итогам 9 месяцев 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) — $2,6 млрд. Объем вложений на 1 октября 2016 года — $45,15 млрд. Инвестиции поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

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Метки
инвестиции, украина
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