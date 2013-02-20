Denver10 Мастер

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Проект функционального рюкзака Watson собрал на Kickstarter более $190 000

В минувшую субботу закончился запланированный сбор средств на изготовление рюкзака-кейса стартапа Watson. Стартап собрал больше 190.000 долларов при цели 25.000 долларов от 500 бекеров. После сбора средств команда стартапа начала активную работу над запуском производства и доставкой рюкзака заказчикам уже в текущем году.



В составе стартапа работают два украинца.







Стартап был основан канадкой Валери Крисп, кроме нее в проекте трудятся еще 8 человек включая 2 выходца с Украины это операционный директор Андрей Балюк и дизайнер по графике Артур Чайка.



Продукт стартапа Watson это рюкзак включающий в себя сумку для спортсмена и кейс для бизнесмена. В таком рюкзаке можно с удобством и безопасно переносить дорогой ноутбук. Также есть возможность от сумки-рюкзака подзаряжать мобильный гаджет прямо на ходу.



Рюкзак-сумка выполнена из прочного корпуса, который защищает содержимое от внешних воздействий. Внутренность рюкзака удобна тем, что для каждого мобильного устройства имеется свой отсек, что позволяет обладателям воспользоваться гаджетами быстро и в любой момент.







Продукт стартапа стоит не дешево, его цена 289 долларов. Данная сумма обоснована не исключительно его дизайнерским решением, но и материалами его исполнения. Например при его изготовлении применяется настоящая кожа, толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, с водоотталкивающей пропиткой и с полиуретановым покрытием и фурнитура, которые используют в военных целях, что в целом придает сумке-рюкзаку прочность и непромокаемость.







Открытие сумки-рюкзака происходит при нажатии на кнопку как в кейсе.



Благодаря специальному материалу шлейки рюкзака легко принимают формы тела его обладателя для комфортной фиксации на его спине. А задняя стенка рюкзака имеет свойства спортивной сумки, что позволяет "дышать" сумке-рюкзаку и не дает потеть спине.



Рюкзак Watson имеет стильный дизайн и не контрастирует даже с бизнес костюмом и это одно его из достоинств, как считает команда стартапа.



При проведении краудфандинговой кампании на платформе Кickstarter, его заказ уже сделали руководители известных технологических организаций, таких как Google, LinkedIn, Uber, HP и др.



И несмотря на то, что стартап не собрал миллионы долларов, его успех не стоит недооценивать, так как цель стартапа была собрать 25.000 долларов, а по факту сбор средств составил в 7,6 раз больше.



Операционный директор стартапа украинец Андрей Балюк, который влился в команду компании с самого начала и принял участие почти во всех его уровнях, не считая Product design, рассказал о главных критериях успеха при сборе средств, которые сыграли важную роль в успехе стартапа.



С его слов, "один из таких моментов, это удовлетворение потребительской потребности продукта, притом, что это должно быть в голове как у потребителя, так и у производителя.

Также немаловажен грамотный подход к просчету юнита экономики. При создании хорошего продукта, важно, чтобы о нем узнали максимальное число представителей именно целевой аудитории, и за минимальный срок и при минимуме затрат ресурсов.

Стратегически главным является и видеоролик, представляющий продукт стартапа, который сам по себе это самый продающий инструмент. Если он создан качественно и доступен к пониманию, то доверие с заинтересованными людьми будет налажено, а доверие это самая важная валюта. Если его нет, то ваш продукт вряд ли приобретут, если ему нет альтернативных вариантов".



По материалам:



В минувшую субботу закончился запланированный сбор средств на изготовление рюкзака-кейса стартапа Watson. Стартап собрал большепри целиот 500 бекеров. После сбора средств команда стартапа начала активную работу над запуском производства и доставкой рюкзака заказчикам уже в текущем году.В составе стартапа работают два украинца.Стартап был основан канадкой Валери Крисп, кроме нее в проекте трудятся еще 8 человек включая 2 выходца с Украины это операционный директор Андрей Балюк и дизайнер по графике Артур Чайка.Продукт стартапа Watson это рюкзак включающий в себя сумку для спортсмена и кейс для бизнесмена. В таком рюкзаке можно с удобством и безопасно переносить дорогой ноутбук. Также есть возможность от сумки-рюкзака подзаряжать мобильный гаджет прямо на ходу.Рюкзак-сумка выполнена из прочного корпуса, который защищает содержимое от внешних воздействий. Внутренность рюкзака удобна тем, что для каждого мобильного устройства имеется свой отсек, что позволяет обладателям воспользоваться гаджетами быстро и в любой момент.Продукт стартапа стоит не дешево, его цена 289 долларов. Данная сумма обоснована не исключительно его дизайнерским решением, но и материалами его исполнения. Например при его изготовлении применяется настоящая кожа, толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, с водоотталкивающей пропиткой и с полиуретановым покрытием и фурнитура, которые используют в военных целях, что в целом придает сумке-рюкзаку прочность и непромокаемость.Открытие сумки-рюкзака происходит при нажатии на кнопку как в кейсе.Благодаря специальному материалу шлейки рюкзака легко принимают формы тела его обладателя для комфортной фиксации на его спине. А задняя стенка рюкзака имеет свойства спортивной сумки, что позволяет "дышать" сумке-рюкзаку и не дает потеть спине.Рюкзак Watson имеет стильный дизайн и не контрастирует даже с бизнес костюмом и это одно его из достоинств, как считает команда стартапа.При проведении краудфандинговой кампании на платформе Кickstarter, его заказ уже сделали руководители известных технологических организаций, таких как Google, LinkedIn, Uber, HP и др.И несмотря на то, что стартап не собрал миллионы долларов, его успех не стоит недооценивать, так как цель стартапа была собрать 25.000 долларов, а по факту сбор средств составил в 7,6 раз больше.Операционный директор стартапа украинец Андрей Балюк, который влился в команду компании с самого начала и принял участие почти во всех его уровнях, не считая Product design, рассказал о главных критериях успеха при сборе средств, которые сыграли важную роль в успехе стартапа.С его слов, "один из таких моментов, это удовлетворение потребительской потребности продукта, притом, что это должно быть в голове как у потребителя, так и у производителя.Также немаловажен грамотный подход к просчету юнита экономики. При создании хорошего продукта, важно, чтобы о нем узнали максимальное число представителей именно целевой аудитории, и за минимальный срок и при минимуме затрат ресурсов.Стратегически главным является и видеоролик, представляющий продукт стартапа, который сам по себе это самый продающий инструмент. Если он создан качественно и доступен к пониманию, то доверие с заинтересованными людьми будет налажено, а доверие это самая важная валюта. Если его нет, то ваш продукт вряд ли приобретут, если ему нет альтернативных вариантов".По материалам: http://ain.ua/funkcionalnyi-ryukzak-watson-kickstarter

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