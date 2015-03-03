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Минтруда поддерживает ограничение крупных покупок за наличные

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Старый Сегодня, 22:47
#1
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Минтруда поддерживает ограничение крупных покупок за наличные
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин выступил за поддержание идеи, суть которой в ограничении крупных ценных покупок за наличные средства. В своем заявлении глава Минтруда сделал акцент на том, что решение, которые ограничивает покупки с высокой стоимостью за наличные, это очень правильное решение.
При этом он ссылается на европейский опыт, подчеркивая, что за границей купить какую-либо дорогую вещь за наличные не представляется возможным. По его словам, там даже 500 евро нигде невозможно разменять. Тут ему, разумеется, виднее, вряд ли рядовые российские граждане часто скупаются за границей.
Еще министр приводит пример Индии, где, по его словам, идет масштабная борьба за безналичные расчеты.
Предложение об ограничении расчетов наличными деньгами позавчера внес министр Антон Силуанов, этот шаг в его видении поможет сделать современную российскую экономику более прозрачной. Он обозначил свою позицию, сказав, что этот инструмент поможет собрать для бюджета побольше налогов. Кстати идея ограничения дорогостоящих покупок прозвучала не впервые, еще в 2012 году в Госдуму вносили законопроект об ограничении, вокруг которого разыгрался нешуточный скандал, но тогда он не был принят.
Для того, чтобы граждане привыкли к такому положению вещей и не испытывали больших неудобств, в связи с ограничением, эти ограничения планируется вводить постепенно, то есть сначала планка крупных покупок за наличные распространиться на квартиры и машины.
Видимо ограничение наличных расчетов новое модное веяние в экономике стран постсоветского пространства. Ранее, в начале 2017 года наличные расчеты для частных лиц на сумму свыше 1800 долларов были запрещены в Украине. Правда, здесь этот шаг политики объясняли необходимостью расширения пространства безналичных расчетов.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/893b...2d61451c3d242/
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