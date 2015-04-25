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Haier увеличила прибыль на $2,94 млрд.

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Старый Сегодня, 22:35
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,567
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КП: 0.120
Haier увеличила прибыль на $2,94 млрд.

Старейшая китайская компания по производству бытовой техники Haier подвела итоги 2016 года. По словам главного директора компании, Haier увеличила прибыль почти 13%, а это $2,94 миллиардов.

Продажи возросли до 6,8%, а это $29,2 миллиардов, сообщает издание "Чайна дейли". На компанию в 2016 году доставалось 10,3% мировых продаж бытовой техники, - заявляют аналитики с Euromonitor.
Кстати, в 2016 году компания Haier заключила сделку General Electric на сумму $5,4 миллиардов, которая заключается в приобретении подразделения General Electric. Данное соглашение стало самым крупным приобретением китайских компаний иностранного бизнеса в области бытовой техники.

Напомню, что Haier была основана в 1984 году. Сегодня это мировой лидер по производству бытовой техники. Только представьте, продукцию Haier продают в 160 странах мира и ассортимент составляет более 15 000 моделей, а по объёмам производства вовсе занимает первое место.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 22:40. Причина: замена заголовка
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Метки
новости, прибыль, продажи, финансы
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