Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,048 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сеть салонов красоты Rush привлекла £16 миллионов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:17
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,178
Благодарностей: 504
КП: 0.122
Сеть салонов красоты Rush привлекла £16 миллионов


Rush, расположенная в Кройдоне (район Лондона), Великобритания, сеть салонов красоты и парикмахерских получила 16 миллионов фунтов стерлингов инвестиций. Частная инвестиционная фирма LDC приобретет миноритарный пакет акций, а ее представители Аластэйр Вейнел и Таня Томпсон войдут в совет компании Rush.

Rush намерена использовать финансирование для расширения своей сети салонов и планирует начать работать в других британских городах, включая Манчестер, Ливерпуль, Ноттингем, Бирмингем, Бристоль и Йорк, почти удвоив количество своих салонов в течение следующих четырех лет. Также в планах открытие в центре Лондона в Ковент-Гарден академии, которая будет обучать стилистов и инвестиции в свой онлайн-магазин.



Первый салон Rush был открыт 22 года назад в Уимблдоне парикмахерами Энди Фоули и Стелл Эндрю. В настоящее время бизнес включает в себя 85 салонов, в основном расположенных в Лондоне, и достиг уровня продаж более 36 миллионов фунтов стерлингов с чистой прибылью 4 миллиона фунтов. На компанию работают более 1100 стилистов и косметологов, обслуживая более 13 000 клиентов в неделю.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты | Платит с 2007 года
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов
Лучший выбор статей и копирайтеров для вас. Заработок для грамотных людей
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Talkwalker привлекла 5 миллионов евро для своей аналитической платформы inik1080 Горячие новости 4 13.01.2017 03:46
Социальная сеть для обмена снами DreamsCloud привлекла $2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 22 11.11.2016 00:22
Alibaba Pictures привлекла $260 миллионов для платформы по продаже билетов в кино Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 4 18.05.2016 11:01
Ozon удвоит сеть выдачи товаров с помощью салонов МТС kristenkill Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.10.2014 16:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Leito
WMID 283891403108 - приём лимитов доверия
От Leito в разделе «Черный список должников»
Аватар kamol_mix
BetFairInvest - супер рефбак. до 125% с каждого вклада
От kamol_mix в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар GetMuch
Сбалансированный – Igor Bychkov – (PrivateFX)
От GetMuch в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Загрузка депозита и размер плеча.
От mutia в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар EXhyip
б/у шаблоны для GoldCoders HYIP Manager с PSD исходниками
От EXhyip в разделе «Архив»
Аватар Iryna B
«Киевстар» объявил официальные цены на 3G и обновил фирменный стиль
От Iryna B в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube