Сеть салонов красоты Rush привлекла £16 миллионов

Rush, расположенная в Кройдоне (район Лондона), Великобритания, сеть салонов красоты и парикмахерских получила 16 миллионов фунтов стерлингов инвестиций. Частная инвестиционная фирма LDC приобретет миноритарный пакет акций, а ее представители Аластэйр Вейнел и Таня Томпсон войдут в совет компании Rush.
Rush намерена использовать финансирование для расширения своей сети салонов и планирует начать работать в других британских городах, включая Манчестер, Ливерпуль, Ноттингем, Бирмингем, Бристоль и Йорк, почти удвоив количество своих салонов в течение следующих четырех лет. Также в планах открытие в центре Лондона в Ковент-Гарден академии, которая будет обучать стилистов и инвестиции в свой онлайн-магазин.
Первый салон Rush был открыт 22 года назад в Уимблдоне парикмахерами Энди Фоули и Стелл Эндрю. В настоящее время бизнес включает в себя 85 салонов, в основном расположенных в Лондоне, и достиг уровня продаж более 36 миллионов фунтов стерлингов с чистой прибылью 4 миллиона фунтов. На компанию работают более 1100 стилистов и косметологов, обслуживая более 13 000 клиентов в неделю.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru