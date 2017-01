jurgan Любитель

Перспективы майнинга и движение курса Эфириума в 2017 году

Одной из самых популярных криптовалют можно считать Эфириум, созданная для противовеса Биткоину. При этом, новая криптовалюта Эфириум имеет одно принципиальное отличие. Создание Битка основано на улучшении и расширении возможностей при совершении финансовых операций. Соответственно, программирование этой криптовалюты заточено под указанные цели. Создание Эфира направлено на развитие децентрализованных приложений. Блокчейн можно использовать в самых разнообразных отраслях.

Многие эксперты считают, что Эфириум сам по себе более продвинутый вариант криптовалюты. Он увеличивает скорость проведения транзакций. При этом, скорость выше минимум в 20 раз, при сравнении с Биткоином. Кроме этого, благодаря применению алгоритма «Дерево Патриции» история транзакций занимает на диске минимум места. То есть, раз в 10 меньше, нежели при использовании Биткоина.

Разработка всех приложений основывается на использовании эфиром 4-х языков программирования, ориентированных на создание контрактов.

1. Serpent (имеет схожесть с Python).

2. Solidity (аналог JavaScript).

3. Mutan (похож на Go).

4. LLL (аналог Lisp).

Наиболее привлекательным и распространенным считается второй вариант. Важно! Созданное приложение станет работать в защищенном облаке. Кроме этого, каждая единица эфира является полностью автономной. Единица обеспечена собственным кодом, памятью и балансом. Соответственно, при создании отдельной крипты нужно будет не менее 20-ти строк. Но в то же время, базовые ф-ции Неймкоина позволяют обеспечить всего 2 строчки кода. В программе реализуется договор хеджирования. Это позволяет снизить риск потери стоимости крипты минимум на четверть. Кроме этого. Важно то, что все созданные монеты (на основе эфира) позволяют обеспечить активы криптовалюты реальными товарами (ценностями). Это могут быть как драгметаллы, так и ЦБ. Все созданные приложения можно использовать на различном оборудовании. Это может быть как стандартный комп, так и мобильное устройство. Все эти особенности позволяют прогнозировать Эфириуму довольно светлое будущее. Но, на данный момент все проблем предостаточно.

Движение курса Эфира в 2016 году

Да, в прошлом году у Эфира было довольно много проблем. Что привело к довольно серьезным колебаниям курса. Напомню, что в 1-й половине года курс вырос почти в 20 раз и превысил отметку в 20 долларов. Но потом последовал значительный обвал.

Факторы, которые оказывали влияние на курс Эфириума

1. Релиз Homestead.

2. Прекращение работы платформы TheDAO.

3. Вынужденное создание Эфириум Классик.

Наибольшее влияние на курс оказал TheDAO. При запуске проекта курс смог пробить высшую планку в 20 долларов и составил 21.5. на этот момент крипта смогла собрать 150 миллионов долларов в ETH. Но после того, как хакер взломал код TheDAO (17 июня) произошел довольно резкий обвал курса более чем в 2 раза. Это событие и стало причиной реализации 4-х хардфорков. Первый пошел на восполнение убытков от взлома, второй и третий реализованы на устранение ошибок, в том числе в клиенте Geth. Но этого оказалось мало. Geth по прежнему не мог взаимодействовать с клиентом Parity. На устранение этих сложностей создатели пошли на реализацию 4-го хардфорка. Последний был реализован 22.11.16.

В процессе реализации хардфорков произошло еще одно очень важное событие: разделение Эфира (появление Ethereum Классик). Это событие негативно отразилось на курсе крипты. На данный момент курс колеблется в пределах 9 – 10 долларов.

Эфириум Классик

Самое время сделать небольшое отступление и упомянуть эту крипту. Хотя, если честно, ее невозможно назвать самостоятельной. Разработчики так и не смогли создать свой собственный код, который бы сильно отличался от ETH. Соответственно, отсутствие собственной программы развития и распространения, сказалось на курсе. Он намного ниже курса основного Эфира. Временами курс падал довольно сильно и разрыв от основного курса превышал 12-кратные размеры. Но к концу года курс смог подняться до 1.5 долларов, что восстановило первоначальный разрыв в курсе.

Прогнозы курса Ethereum на 2017 год

В текущем году на курс будет зависит от двух основных событий в сети Эфира.

1. Релиз Metropolis, который запланирован на начало года.

2. Релиз Serenity, запланированный на середину 2017 года.

Стоит отметить, что эксперты возлагают на второй релиз наибольшие надежды. Если он пройдет успешно, плюс удачно реализуют переход с PoW на PoS, тогда масштабы распространения Эфира станут довольно приличными. Соответственно, интерес к этой криптовалюте будет расти в геометрической прогрессии. Вот тогда и ожидается всплеск и стремительный рост курса Эфириума. Кстати, именно Эфир может стать второй криптовалютой, капитализация которой преодолеет отметку в один миллиард долларов. На данный момент этим может похвастать только биткоин, капитализация которого превышает 14 миллиардов.

Ну, а перспективы Классик останутся довольно туманными. Единственным положительным моментом можно считать обещание разработчиков отыскать уязвимое место в PoW, и продолжить работать именно с ним. Но, скорее всего, нам следует ждать дальнейшего обвала курса и уход ETC с криптовалютной арены.

Перспективы майнинга Ethereum на 2017 год

Как мы видим, прогнозы на курс ETH внушают определенный оптимизм. Соответственно, в первой четверти года можно будет обзавестись оборудованием для майнинга Эфира , и приступать к добыче. Ну, а основной доход можно будет посчитать ближе к концу года. Именно на декабрь прогнозируют максимальный курс Эфира в 2017 году.

Для добычи Эфира можно использовать разнообразные виды оборудования. Я приведу парочку популярных, и экономных вариантов, с довольно приличной отдачей.

1. Сперва предлагаю оценить комбинированное оборудование, состоящее из двух частей: 8GB Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 470. Мощность составляет 24.5 MH/S. Стоимость: 200 + 320 = 520 долларов.

2. В противовес приведу отдельный вариант оборудования для майнинга Эфира: Radeon RX 480. Мощность оборудования составляет 27 MH/S. Но цена всего 200 долларов.

Поэтому, думайте сами, стоит ли использовать комбинированные типы, или нет.

Таким образом, как мы видим, перспективы для майнинга криптовалюты Эфириум довольно приличные. Кроме этого, стоит отметить, что и стоимость оборудования не сильно высока. Кстати, первый вариант состоит из двух графических видеоркарт, что позволяет их использовать по прямому назначению. Но, это только в том случае, если вам станет скучно зарабатывать Эфир.



