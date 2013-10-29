Alex077

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Народный банк Китая планирует создать RMBCoin Народный банк Китая планирует создать RMBCoin на основе блокчейна

Однако, энтузиасты биткоина не слишком взволнованы этим событием.



Даже если Китай и не самый большой поклонник биткоина, все же он признает достоинство цифровых валют. И действительно, Центральный банк Китая сейчас разрабатывает национальную валюту под названием - RMBCoin. Между прочим, RMBCoin не даст возможность пользователям контролировать частные ключи. В настоящее время, остается немного неясно, будет ли этот проект реализован. Если предположить, что его все-таки его реализуют, все же маловероятно, что это приведет к какой-либо конкуренции с биткоином.



RMBCoin - это не простое клонирование биткоина или любой другой монеты. Цель Народного банка Китая создать новую национальную цифровую валюту, при этом для пользователей будут ограничения при управлении своими деньгами. В некотором смысле, это подобно тому, как банковские счета работают в наши дни, но в более цифровой форме. Одна большая разница – это в том, как RMBCoin будет использовать блокчейн технологию для выдачи и контроля денег.



Будет ли RMBCoin влиять на Китай?



Эти новости появились в довольно интересное время. Народный банк Китая проводил инспекцию биткоин бирж на прошлой недели и внес некоторые изменения в правила. Довольно странно видеть, что они работают над созданием национальной цифровой валюты сейчас, учитывая тот факт, что они оставили в покое биткоин. Будет ли заблокированная национальная цифровая валюта конкурировать с биткоином весьма интригующий вопрос, чтобы не сказать больше.



Китай это не первая страна, которая объявила о создании национальной цифровой валюты. Соединенное Королевство работает над чем-то подобным, хотя, кажется, процесс остановился на некоторое время. Другие страны также планируют изучать блокчейн технологию для создания национальных виртуальных валют в будущем. Тем не менее, сомнительно, что какой-то из этих проектов будет успешным, хотя. Ни одна из этих национальных валют не может предложить такой же уровень финансовой свободы, как биткоин.



Пока, фанатов биткоина не слишком взволновало это решение. Центральный банк Китая запретил кредитование и маржинальную торговлю для биткоина и теперь стремится создать свою собственную валюту на основе блокчейна. Эта новость не стала неожиданностью для криптовалютного сообщества. Банки против биткоина и сейчас будут пытаться имитировать его. Но, в конце концов, все это пустая трата времени.



Перевод специально для форума MMGP.ru



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Уникальность Даже если Китай и не самый большой поклонник биткоина, все же он признает достоинство цифровых валют. И действительно, Центральный банк Китая сейчас разрабатывает национальную валюту под названием - RMBCoin. Между прочим, RMBCoin не даст возможность пользователям контролировать частные ключи. В настоящее время, остается немного неясно, будет ли этот проект реализован. Если предположить, что его все-таки его реализуют, все же маловероятно, что это приведет к какой-либо конкуренции с биткоином.RMBCoin - это не простое клонирование биткоина или любой другой монеты. Цель Народного банка Китая создать новую национальную цифровую валюту, при этом для пользователей будут ограничения при управлении своими деньгами. В некотором смысле, это подобно тому, как банковские счета работают в наши дни, но в более цифровой форме. Одна большая разница – это в том, как RMBCoin будет использовать блокчейн технологию для выдачи и контроля денег.Эти новости появились в довольно интересное время. Народный банк Китая проводил инспекцию биткоин бирж на прошлой недели и внес некоторые изменения в правила. Довольно странно видеть, что они работают над созданием национальной цифровой валюты сейчас, учитывая тот факт, что они оставили в покое биткоин. Будет ли заблокированная национальная цифровая валюта конкурировать с биткоином весьма интригующий вопрос, чтобы не сказать больше.Китай это не первая страна, которая объявила о создании национальной цифровой валюты. Соединенное Королевство работает над чем-то подобным, хотя, кажется, процесс остановился на некоторое время. Другие страны также планируют изучать блокчейн технологию для создания национальных виртуальных валют в будущем. Тем не менее, сомнительно, что какой-то из этих проектов будет успешным, хотя. Ни одна из этих национальных валют не может предложить такой же уровень финансовой свободы, как биткоин.Пока, фанатов биткоина не слишком взволновало это решение. Центральный банк Китая запретил кредитование и маржинальную торговлю для биткоина и теперь стремится создать свою собственную валюту на основе блокчейна. Эта новость не стала неожиданностью для криптовалютного сообщества. Банки против биткоина и сейчас будут пытаться имитировать его. Но, в конце концов, все это пустая трата времени.

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