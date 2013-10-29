Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,035 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Народный банк Китая планирует создать RMBCoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:54
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,580
Благодарностей: 1,390
КП: 0.689
Народный банк Китая планирует создать RMBCoin
Народный банк Китая планирует создать RMBCoin на основе блокчейна
Однако, энтузиасты биткоина не слишком взволнованы этим событием.

Даже если Китай и не самый большой поклонник биткоина, все же он признает достоинство цифровых валют. И действительно, Центральный банк Китая сейчас разрабатывает национальную валюту под названием - RMBCoin. Между прочим, RMBCoin не даст возможность пользователям контролировать частные ключи. В настоящее время, остается немного неясно, будет ли этот проект реализован. Если предположить, что его все-таки его реализуют, все же маловероятно, что это приведет к какой-либо конкуренции с биткоином.

RMBCoin - это не простое клонирование биткоина или любой другой монеты. Цель Народного банка Китая создать новую национальную цифровую валюту, при этом для пользователей будут ограничения при управлении своими деньгами. В некотором смысле, это подобно тому, как банковские счета работают в наши дни, но в более цифровой форме. Одна большая разница – это в том, как RMBCoin будет использовать блокчейн технологию для выдачи и контроля денег.

Будет ли RMBCoin влиять на Китай?

Эти новости появились в довольно интересное время. Народный банк Китая проводил инспекцию биткоин бирж на прошлой недели и внес некоторые изменения в правила. Довольно странно видеть, что они работают над созданием национальной цифровой валюты сейчас, учитывая тот факт, что они оставили в покое биткоин. Будет ли заблокированная национальная цифровая валюта конкурировать с биткоином весьма интригующий вопрос, чтобы не сказать больше.

Китай это не первая страна, которая объявила о создании национальной цифровой валюты. Соединенное Королевство работает над чем-то подобным, хотя, кажется, процесс остановился на некоторое время. Другие страны также планируют изучать блокчейн технологию для создания национальных виртуальных валют в будущем. Тем не менее, сомнительно, что какой-то из этих проектов будет успешным, хотя. Ни одна из этих национальных валют не может предложить такой же уровень финансовой свободы, как биткоин.

Пока, фанатов биткоина не слишком взволновало это решение. Центральный банк Китая запретил кредитование и маржинальную торговлю для биткоина и теперь стремится создать свою собственную валюту на основе блокчейна. Эта новость не стала неожиданностью для криптовалютного сообщества. Банки против биткоина и сейчас будут пытаться имитировать его. Но, в конце концов, все это пустая трата времени.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Народный банк Китая виноват в последнем сливе Биткоин Анна Чернобай Bitcoin 7 15.01.2017 12:45
Народный банк Китая нанимает специалистов по блокчейну pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 4 18.11.2016 21:39
Эксперты уличили Народный банк Китая в коварстве moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 30.03.2016 18:28
Народный банк Китая остановил девальвацию юаня Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 5 23.12.2015 00:28
ЦБ РФ и Народный банк Китая подписали соглашение о валютных свопах Forexpansion Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.10.2014 17:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Прикольные и веселые картинки
От mysilver в разделе «Юмор»
Аватар ArhivariusA
Plam34-plam34.com
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Саша Макеев
Time Sport бесплатные прогнозы (проходимость от 70%), ЖБ (проходмость от 85%)
От Саша Макеев в разделе «Прогнозы»
Аватар Анна Чернобай
Обзор инцидентов безопасности за прошлую неделю
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Immortal: 5003595 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар NETWEB-monitor
Boatclub.lol - Boatclub
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube