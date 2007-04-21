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Конец монополии китайских биткоиновых бирж



Китайскиe криптовалютные биржи ввели комиссии за транзакции, сообщает агентство Reuters. До этого они единственные умудрялись зарабатывать только на маржинальной торговле.







Однако после проверок Народного банка Китая, им придется играть по общим правилам. Это почти не отразится на курсе биткоина, но приведет к перетоку ликвидности между площадками.



Три ведущие китайские криптовалютные биржи OKCoin, Huobi и BTCC в воскресенье объявили о том, что с 24 января они будут взимать комиссию за операции с биткоином и Litecoin. Ее размер составит 0,2% от транзакции. Новая мера будет способствовать «дальнейшему пресечению манипулирования рынком и снижению экстремальной волатильности», говорится в одном из сообщений.



Это событие уравняет китайские биржи с другими торговыми площадками, ведь прежде китайские биржи единственные не взимали комиссии, а зарабатывали на маржинальной торговле. Однако проверки, проведенные Народным банком Китая, заставили их свернуть эти операции, так что теперь троице придется играть по общим правилам. «Они демпинговали и перетягивали на себя часть объема с других бирж. Теперь ситуация будет более сбалансированной. С одной стороны, на китайских биржах сократится объем спекулятивной торговли, так как стоимость этих операций повысится. С другой стороны, часть инвесторов, которые раньше выбирали китайские биржи за низкую цену, теперь будут смотреть на качество услуг, наличие лицензий и другие конкурентоспособные преимущества», - отмечает глава первого биткойного хедж-фонда и исполнительный директор онлайн-брокера EXANTE Анатолий Князев.



Как отмечает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Chainalysis, в первой половине прошлого года 42% транзакций с биткоином заключалось на китайских биржах.



Биткоин отреагировал на эту новость кратковременным негативом. Как сообщает портал forklog, если в первой половине дня в воскресенье курс биткоина после субботнего роста доходил до $940,то в дальнейшем стоимость криптовалюты стремительно пошла вниз. Биткоин опустился почти до $890. Однако в понедельник он почти отыграл падение и подрос до $924. «На стоимости биткоина пока негатив из Китая отражается лишь очень краткосрочно. В среднем восходящий тренд сохраняется, с конца прошлого года с $800 он уже вырос до уровня $920. Я надеюсь, в этом году биткоин продолжит расти, так как негативные новости компенсируются позитивными», - говорит Князев.



Среди важных хороших новостей эксперт вспомнил еще одно важное событие на рынке криптовалюты, которое стало известно в выходные. BitcoinInvestmentTrust (BIT) заявил о намерении пройти листинг на бирже NYSEArca. Это показывает, как считает Князев, что институциональные игроки из США высоко расценивают шансы на одобрение SEC заявок на создание финансовых инструментов, связанных с биткоином.



«Значит, и регуляторный режим криптовалют в США остается доброжелательным, и вероятное появление Winklevoss ETF или теперь от GBTC приведет новые деньги на рынок - по примеру первых ETF на драгоценные металлы, мы сохраняем наш прогноз роста до 3000-5000 на этом событии», - заявил эксперт.



источник 23.01.2017 15:25Однако после проверок Народного банка Китая, им придется играть по общим правилам. Это почти не отразится на курсе биткоина, но приведет к перетоку ликвидности между площадками.Три ведущие китайские криптовалютные биржи OKCoin, Huobi и BTCC в воскресенье объявили о том, что с 24 января они будут взимать комиссию за операции с биткоином и Litecoin. Ее размер составит 0,2% от транзакции. Новая мера будет способствовать «дальнейшему пресечению манипулирования рынком и снижению экстремальной волатильности», говорится в одном из сообщений.Это событие уравняет китайские биржи с другими торговыми площадками, ведь прежде китайские биржи единственные не взимали комиссии, а зарабатывали на маржинальной торговле. Однако проверки, проведенные Народным банком Китая, заставили их свернуть эти операции, так что теперь троице придется играть по общим правилам. «Они демпинговали и перетягивали на себя часть объема с других бирж. Теперь ситуация будет более сбалансированной. С одной стороны, на китайских биржах сократится объем спекулятивной торговли, так как стоимость этих операций повысится. С другой стороны, часть инвесторов, которые раньше выбирали китайские биржи за низкую цену, теперь будут смотреть на качество услуг, наличие лицензий и другие конкурентоспособные преимущества», - отмечает глава первого биткойного хедж-фонда и исполнительный директор онлайн-брокера EXANTE Анатолий Князев.Как отмечает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Chainalysis, в первой половине прошлого года 42% транзакций с биткоином заключалось на китайских биржах.Биткоин отреагировал на эту новость кратковременным негативом. Как сообщает портал forklog, если в первой половине дня в воскресенье курс биткоина после субботнего роста доходил до $940,то в дальнейшем стоимость криптовалюты стремительно пошла вниз. Биткоин опустился почти до $890. Однако в понедельник он почти отыграл падение и подрос до $924. «На стоимости биткоина пока негатив из Китая отражается лишь очень краткосрочно. В среднем восходящий тренд сохраняется, с конца прошлого года с $800 он уже вырос до уровня $920. Я надеюсь, в этом году биткоин продолжит расти, так как негативные новости компенсируются позитивными», - говорит Князев.Среди важных хороших новостей эксперт вспомнил еще одно важное событие на рынке криптовалюты, которое стало известно в выходные. BitcoinInvestmentTrust (BIT) заявил о намерении пройти листинг на бирже NYSEArca. Это показывает, как считает Князев, что институциональные игроки из США высоко расценивают шансы на одобрение SEC заявок на создание финансовых инструментов, связанных с биткоином.«Значит, и регуляторный режим криптовалют в США остается доброжелательным, и вероятное появление Winklevoss ETF или теперь от GBTC приведет новые деньги на рынок - по примеру первых ETF на драгоценные металлы, мы сохраняем наш прогноз роста до 3000-5000 на этом событии», - заявил эксперт.

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