Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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НХЛ догоном

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Старый Сегодня, 19:51
#1
 
Возраст: 24
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
НХЛ догоном
в данной теме я буду догоном играть матчи НХЛ
Условный банк 10000 едениц
1.Максимальный загруз не должен превышать 15%.
2.Сумма в 8% ставится два раза в случае луза.
3.Начальная ступень 0.5%
__________________
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He3gox на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#2
 
Возраст: 24
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: НХЛ догоном
Первый матч


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He3gox на форуме  
Старый Сегодня, 19:57
#3
 
Возраст: 24
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: НХЛ догоном
Если что то оформил не по правилам, прошу модераторов не удалять и сказать что от редактировать с радостью выполню все по правилам) хотя вроде все учел) Всем удачи и профита!)
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