MONEY TUNES LTD - money-tunes.com







Принимает:BitCoin,PerfectMoney,Payeer



Новый проект:MONEY TUNES LTD



Планы nvestment :

+ 4% в день продолжительность жизни

План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)

0,16% почасовой $ 10.00 - $ 200.00 0.16



+ 5% в день продолжительность жизни

План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)

0,20% почасовой $ 200,00 и больше 0,20

Минимальный вклад $10



Рефские до 7%



SSL :

COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA(ValidTo: 2018-01-22)

IP : 68.65.122.207 Nameservers : Hoster : Namecheap, Inc. DNS1.NAMECHEAPHOSTING.COM (216.87.155.33)

DNS2.NAMECHEAPHOSTING.COM (216.87.152.33)

Registrar : NAMECHEAP INC. Created : 2017-01-22 Updated : 2017-01-22 Expires : 2018-01-22







О нас



Наше сотрудничество руководителей Тед Ричардс и Аман Kirali работали для Warner Bros. в течение более 15 лет и сумел убедить их в отдел лицензирования, чтобы предоставить им право производить вебизодов и APPisodes для следующего поколения Looney Toons для Android и прошивкой и YouTube. Для того, чтобы иметь возможность наращивать нашу производственную команду и сублицензию свои права, мы ищем разные возможности краудфандинга, такие как Kickstarter и независимых программ просмотр. 'Морковь Devine ... Вы дюжину для гривенник, это maaaa-GIC!' - Bugs Bunny





минимум:

$ 10

максимальное значение:

$ 10.000



Посмотреть и Зарегистрироваться



Наши инвестиции:





*

Платежная информация:



Общая сумма для отправки: 0.13069000 BTC

Послать Адрес: 3Ga5W29T4bdTsUFfha6eRep1W7GcZ3o99h



Продавец: moneytunes (Нет рейтинга)

Продавец Электронная почта:



