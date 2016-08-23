Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,028 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новинка в сфере автономного транспорта – корабль

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,968
Благодарностей: 174
КП: 0.084
Новинка в сфере автономного транспорта – корабль
Интернет издание Экономические известия сообщило о скором выходе в свет беспилотного судна под названием Mayflower, сейчас над ним работает группа ученых инженеров и дизайнеров. Корабль будет оборудован солнечными батареями и ветряками, которые способны обеспечить достаточное количество энергии, для прохождения практически неограниченного расстояния. При этом на корабле будет установлено большое количество автономных летательных аппаратов. Работа инновационного морского флота будет протестирована во время первого плавания через Атлантический океан.

Площадь парусов Mayflower составит 159 квадратных метров, а длинна 32,5м. Перед тем как отправить корабль в самостоятельное плаванье через Атлантический океан, он будет в течении года тестироваться в портовых зонах. Запуск планируется на 2020 год, им будет отмечена 400-ый юбилей со дня запуска оригинального судна Mayflower из города Плимут в Британии в город Плимут в США.

Проект корабля разрабатывается учеными из Университета Плимута, профессионалами по автономным плавательным аппретам из MSubs, и дизайнерской студией Shuttleworth Design.

Корабль будет иметь форму тримарана, так как именно эта форма корпуса позволяет уменьшить парусность, при этом разместить солнечные панели достаточно высоко над водой, а также уменьшить воздействие волн. Учитывая, что корабль не предназначен для пребывания на нем людей, его корпус большей частью будет погружен под воду а крылья и палуба будут подняты над распорками.

Судно будет оборудовано специальными парусами, которые позволят развивать скорость до 20 узлов (около 20 морских миль в час). Каждая часть парусного комплекса будет состоять из отдельных полотен, которые будут автоматически подстраиваться под различные скорости и направления ветра. Конечно Корабль будет оборудован и современными мощными двигателями, которые будут работать в связке с парусами, при необходимости паруса будут складываться для того, что освободить от теней поверхности солнечных панелей.

Вся парусно-моторная система будет контролироваться специальным компьютером, который смоет самостоятельно подбирать оптимальный маршрут между точками прибытия и отправления. Кроме того, во время путешествий Mayflower будет производить множество различных климатических, метеорологических и океанических исследований, и на основании собранных данных соответственно менять курс. Также умный компьютер будет наблюдать за окружающими предметами, избегать возможных столкновений с посторонними суднами и другими объектами.

Создатели утверждают, что после успешного теста Mayflower, будет дан старт для разработок пассажирских и рыболовных кораблей.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Aptonomy разработал автономного дрона-охранника bizneser Новости технологий и интернета 0 23.08.2016 22:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Kreol
Бесплатный сайт? Легко!
От Kreol в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Olkibmonitor
Direct-profit - direct-profit.biz
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар admirus
HADESTORE - www.hadestore.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WmDiler.com - Биржа акций интернет проектов
От abaregen в разделе «Архив: Интернет-биржи»
Аватар bizneser
ПриватБанк предложил корпоративным клиентам бухучет без дополнительных инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Поиск больших коэффициентов (не менее 3,00)
От Азъ в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube