Новинка в сфере автономного транспорта – корабль

Интернет издание Экономические известия сообщило о скором выходе в свет беспилотного судна под названием Mayflower, сейчас над ним работает группа ученых инженеров и дизайнеров. Корабль будет оборудован солнечными батареями и ветряками, которые способны обеспечить достаточное количество энергии, для прохождения практически неограниченного расстояния. При этом на корабле будет установлено большое количество автономных летательных аппаратов. Работа инновационного морского флота будет протестирована во время первого плавания через Атлантический океан.
Площадь парусов Mayflower составит 159 квадратных метров, а длинна 32,5м. Перед тем как отправить корабль в самостоятельное плаванье через Атлантический океан, он будет в течении года тестироваться в портовых зонах. Запуск планируется на 2020 год, им будет отмечена 400-ый юбилей со дня запуска оригинального судна Mayflower из города Плимут в Британии в город Плимут в США.
Проект корабля разрабатывается учеными из Университета Плимута, профессионалами по автономным плавательным аппретам из MSubs, и дизайнерской студией Shuttleworth Design.
Корабль будет иметь форму тримарана, так как именно эта форма корпуса позволяет уменьшить парусность, при этом разместить солнечные панели достаточно высоко над водой, а также уменьшить воздействие волн. Учитывая, что корабль не предназначен для пребывания на нем людей, его корпус большей частью будет погружен под воду а крылья и палуба будут подняты над распорками.
Судно будет оборудовано специальными парусами, которые позволят развивать скорость до 20 узлов (около 20 морских миль в час). Каждая часть парусного комплекса будет состоять из отдельных полотен, которые будут автоматически подстраиваться под различные скорости и направления ветра. Конечно Корабль будет оборудован и современными мощными двигателями, которые будут работать в связке с парусами, при необходимости паруса будут складываться для того, что освободить от теней поверхности солнечных панелей.
Вся парусно-моторная система будет контролироваться специальным компьютером, который смоет самостоятельно подбирать оптимальный маршрут между точками прибытия и отправления. Кроме того, во время путешествий Mayflower будет производить множество различных климатических, метеорологических и океанических исследований, и на основании собранных данных соответственно менять курс. Также умный компьютер будет наблюдать за окружающими предметами, избегать возможных столкновений с посторонними суднами и другими объектами.
Создатели утверждают, что после успешного теста Mayflower, будет дан старт для разработок пассажирских и рыболовных кораблей.
Специально для mmgp.ru