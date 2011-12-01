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Шеф заставляет быть и верстальщиком! Рассудите!
Здравствуйте.
Нужен ваш совет. Устраивалась на фирме, как дизайнер без умений верстать. Пообещал менеджер (который через пару мес уволился), что и не придется. Прошел год, начальство изменило свое мнение. Теперь всех дизайнеров заставляют учится верстке. Курсы купили нам, мол учитесь, да поскорее, сделаем из вас профи. Отведено по часу в день и срок фулл обучения крайне сжат.
Вопрос... Стоит ли просить повышение зарплаты, учитывая, что я буду уже и дизайнером, и верстальщиком? Все же доп знания и умения должны оплачиваться. Или тут ставка на то, что нам все купили и дают учиться прямо на работе?