Неизвестные хакеры осуществили фишинговую атаку на Blockchain.info

Пользователи сервиса Blockchain.info массово получают поддельные электронные письма о «необходимости повторной аутентификации». Об этом сообщает LiveBitcoinNews.
Как сообщается, подобные письма были получены также большим количеством интернет-пользователей, не обладающих аккаунтами Blockchain.info. Кроме этого, отмечается тот факт, что письма составлены с ошибками и содержат выражения, которые никогда не использовались командой сайта. Все это указывает на то, что неизвестные злоумышленники начали массированную фишинговую кампанию, направленную на кражу данных пользователей Blockchain.info.
Отметим, что в письме содержится просьба повторно осуществить аутентификацию учетной записи, перейдя по ссылке, которая ведет на клон-сайт Blockchain.info. Если указать на нем свой кошелек и пароль, то злоумышленники автоматически получают доступ к кошельку и могут похитить все средства. Администрация сервиса обращается ко всем, получившим подобные письма, с просьбой не переходить по ссылке и не подвергать опасности свои учетные записи.
Напомним, что это уже не первая атака на Blockchain.info. Так, в октябре прошлого года неизвестные «угнали» домен blockchain.info. Как сообщалось, доменное имя сайта было «угнано» и вместо Name-серверов CloudFlare указывало NS дешевого хостинга. Однако это продлилось недолго и через несколько часов работоспособность сервиса была восстановлена.
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