Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,028 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Неизвестные хакеры осуществили фишинговую атаку на Blockchain.info

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:32
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,608
Благодарностей: 2,127
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Неизвестные хакеры осуществили фишинговую атаку на Blockchain.info

Пользователи сервиса Blockchain.info массово получают поддельные электронные письма о «необходимости повторной аутентификации». Об этом сообщает LiveBitcoinNews.

Как сообщается, подобные письма были получены также большим количеством интернет-пользователей, не обладающих аккаунтами Blockchain.info. Кроме этого, отмечается тот факт, что письма составлены с ошибками и содержат выражения, которые никогда не использовались командой сайта. Все это указывает на то, что неизвестные злоумышленники начали массированную фишинговую кампанию, направленную на кражу данных пользователей Blockchain.info.

Отметим, что в письме содержится просьба повторно осуществить аутентификацию учетной записи, перейдя по ссылке, которая ведет на клон-сайт Blockchain.info. Если указать на нем свой кошелек и пароль, то злоумышленники автоматически получают доступ к кошельку и могут похитить все средства. Администрация сервиса обращается ко всем, получившим подобные письма, с просьбой не переходить по ссылке и не подвергать опасности свои учетные записи.

Напомним, что это уже не первая атака на Blockchain.info. Так, в октябре прошлого года неизвестные «угнали» домен blockchain.info. Как сообщалось, доменное имя сайта было «угнано» и вместо Name-серверов CloudFlare указывало NS дешевого хостинга. Однако это продлилось недолго и через несколько часов работоспособность сервиса была восстановлена.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
blockchain.info не работает Smirnov Nikolay Bitcoin 50 13.10.2016 00:33
Пропали все деньги с blockchain.info maztakillars Bitcoin 54 10.10.2016 22:09
Проблемы с платежами на Blockchain.info??? Doberman666 Bitcoin 10 01.10.2016 07:46
Хакеры Anonymous завершили атаку на Центробанки Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 3 13.06.2016 20:46
Объясните по Blockchain.info jans1 Bitcoin 4 17.02.2016 23:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Александр Сиденко
ПАММ-счет 542785 Alter (Forex-Trend)
От Александр Сиденко в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Proinvest-fund - Proinvest-fund.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Смартфон или планшет?
От Rost77 в разделе «Хочу купить»
Аватара нет
Нужен кредит 15wmz
От doow в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар vadimvx
Bluelotuscapitals - Bluelotuscapitals.com
От vadimvx в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Satyr
Buxfactory - Новый русский Bux с красивым дизайном
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube