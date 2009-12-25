Народный Банк Китая готовится к эмиссии собственных цифровых денег

На первой “Китайской конференции по финансовым технологиям и инновациям”, состоявшейся в Пекине в январе, старшие руководители крупных банков обсуждали блокчейн-технологии, искусственный интеллект и финансовые разработки. Руководители старались лучше понять, как цифровая валюта влияет на банковскую систему, поскольку правительство собирается выпускать цифровую валюту.
По сообщению CCN, Народный банк Китая (НБК), объявил сегодня о том, что им ведется интенсивная работа по выпуску собственной цифровой валюты. Центральный банк также разрабатывает торговую платформу на основе блокчейн-технологий.
Д-р Чжоу Юнлинь, старший менеджер отдела финансового рынка Промышленно-коммерческого банка Китая, заявил на конференции в Пекине, что при помощи блокчейна Центральный банк рассчитывает предоставить новый холдинг активов и механизм обмена. Одним из преимуществ этого является снижение затрат, связанных с наличными деньгами.
“Цифровая валюта центрального банка окажет существенное влияние на денежно-кредитную политику, финансовую инфраструктуру, финансовое регулирование и даже будущую цифровую экономику”, – сказал Юнлинь.
Источник: Cryptocoinsnews