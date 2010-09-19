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В России запустили конкурс стартапов для создания беспилотного летающего автомобиля

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Старый Сегодня, 18:52
#1
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В России запустили конкурс стартапов для создания беспилотного летающего автомобиля


Фонд высокоперспективных исследований (аббревиатура ФПИ) проводит в Российской Федерации соревнование для создания проектов беспилотного летающего транспорта с вертикальным взлетом, который будет использоваться для перевозки людей и грузов. Всем призерам выделят 3 миллиона руб. на изготовление первых прототипов, а затем ФПИ профинансирует осуществление нескольких наилучших проектов. Данная информация появилась на официальной веб-странице фонда.

Под эгидой данного конкурса запланировано дать оценку перспектив перевода малой авиации на максимально доступный уровень, сравнимый с сегодняшней распространенностью автотранспорта. Учредитель данного соревнования Ян Чибисов в беседе с журналистами сообщил, что будущие устройства могут называться «летающими авто».

Рассматриваемые концепты автотранспорта обязаны гарантировать перевозку грузов весом от 100 до 1000 кг в регионах без аэродромов либо с плохоразвитой инфраструктурой дорог. При этом величина взлетно-посадочной полосы не должна быть больше 50x50 м.

Будущее предназначение подобных летательных аппаратов – транспортирование пассажиров в виде такси либо общественного транспорта (включая ситуации для срочного спасения людей) и перевозки различных грузов наподобие почтовых посылок. Также должна присутствовать как самостоятельная, так и беспилотная опция управления, при этом пилотом будет самый обычный человек, степень подготовки которого не превышает нескольких часов, отметил Чибисов.

Создателям стартапов разрешили применять различные концепты автожиров, конвертопланов и квадрокоптеров, но вертолетные варианты (с одним основным винтом) учредители конкурса не рассматривают.

Регистрировать первые заявки начали 6 декабря, прием заявок будет проходить до 3 марта текущего года, окончательные результаты подведут 5 мая. Всем призерам выделят 3 миллиона руб. на разработку аванпроектов (расчетно-экспериментальное подтверждение созданных прототипов) на протяжении одного года.

Дальнейшим шагом в 2018-2020 гг. предусмотрено тестирование всех работоспособных прототипов летательных устройств, которое также будет профинансировано ФПИ. ”Мы планируем, что в финале окажется много призеров, и хотели бы, чтобы из этого конкурса вышло сразу несколько успешных стартапов, и каждый из них смог занять собственную нишу“, – рассказал журналистам Чибисов.

Стоит отметить, что в прошлом году о создании беспилотных летающих авто, которые собираются эксплуатировать по каршеринговой модели, заявили компании Airbus и Uber. Над данными беспилотными летательными аппаратами теперь активно работают разработчики. В частности, Airbus планирует представить свой работоспособный прототип в конце текущего года.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/588617614b924
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Старый Сегодня, 19:30
#2
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 740
Благодарностей: 99
КП: 0.135
Re: В России запустили конкурс стартапов для создания беспилотного летающего автомоби
Сделают им очередной летающий топор, как в 15 году
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kuz9 вне форума  
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