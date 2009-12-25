Крупнейший государственный банк Индии станет полностью цифровым

Государственный банк Индии (State Bank of India), крупнейший банк страны, по количеству хранимых активов, объявил о решении полностью перейти на электронный банкинг, как SBI Digi Bank. Этот шаг крупнейшего банка страны имеет большое значение, так как дальнейшее развитие Индии сильно зависит от развития банковских услуг в регионах. Цифровой банк будет готов к запуску в ближайшие 3-6 месяцев, в соответствии с данными индийской ежедневной газете Economic Times.
Крупнейший банк страны инициирует 100% переход на цифровой банкинг уже через несколько месяцев после беспрецедентной реформы по демонетизации, проведенной центральным ядром правительства в конце 2016.
Мы работаем над цифровой версией банка, в которой все транзакции будут происходить посредством приложений, интернет-банкинга и мобильного-банкинга, которые будут доступны, как для новых, так и существующих покупателей, — сообщили в SBI.
Новая парадигма развития государственного банка представляет собой явственную попытку перейти на технологически-ориентированную модель в процессе развития банковского сектора. Другие банки Индии, по всей видимости, последуют примеру SBI. Банк HDFC Bank, крупнейший частный банк Индии, уже объявил о внедрении систем с искусственным интеллектом, которые будут представлены в виде роботов-гуманоидов, обслуживающих посетителей.
Банковская система Индии до настоящего времени основывалась на телекоммуникациях и человеческих ресурсах. Зачастую, такая модель связана с временными затратами и большим количеством бумажной работы, что делает всю систему нееффективной и обескураживающей для пользователей.
Вскоре, целый набор стандартных банковских сервисов, включая открытие сберегательного и текущего счетов, заключение договора страхования, выдача кредитов, открытие корпоративных счетов — все эти услуги будут вскоре доступны через SBI Digi Bank.
Источник: Cryptocoinsnews