Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,010 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Trime-Group - trime-group.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:29
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 582
Благодарностей: 46
КП: 0.213
Trime-Group - trime-group.com
Я не создатель/админ данного проекта.



Trime-Group

Перспективный высокодоходный проект с выгодными планами и отличным дизайном. Вклады принимаются на срок от 10 до 30 дней под 2.5%-4% в сутки. Депозит возвращается в конце срока.
✈ Старт: 21.01.2017 в 18:00 по МСК
Маркетинг:
1) 2.5% в день на 30 дней | Вклады от 10 USD до 5000 USD
2) 3% в день на 20 дней | Вклады от 250 USD до 5000 USD
3) 4% в день на 10 дней | Вклады от 500 USD до 1000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 5000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.01 USD
Принимает: Perfect Money, QIWI, Payeer, AdvCash
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 6%
Техническая часть:
— Домен: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP, 05 jan 2017 - 05 jan 2018
— Хостинг: BelCloud Hosting Corporation
— SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-06 - 2018-01-06
— защита от DDoS
— Скрипт: не определен
— Дизайн: совпадений не найдено
— мультиязычность



Посмотреть/Инвестировать: https://trime-group.com/?ref=VIPMonitor

Депозит:

__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3
VIPMonitor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Freedom Reserve - freedomreserve.com
От hyip27 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Падение рубля нипочем: россияне привыкли быть несчастными
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VESTAXXX
О работе в киберполиции: "Для толкового программиста 30 тысяч гривен - смешные деньги
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Интересная стратегия (просьба оценить)
От RomikS в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
Привет Днепрянам
От strashko в разделе «Українці»
Аватар asmith
oairo-finance.com - OAIRO FINANCE LIMITED
От asmith в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube