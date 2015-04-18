Trime-Group - trime-group.com

Я не создатель/админ данного проекта.
Trime-Group
Перспективный высокодоходный проект с выгодными планами и отличным дизайном. Вклады принимаются на срок от 10 до 30 дней под 2.5%-4% в сутки. Депозит возвращается в конце срока.
✈ Старт: 21.01.2017 в 18:00 по МСК
Маркетинг:
1) 2.5% в день на 30 дней | Вклады от 10 USD до 5000 USD
2) 3% в день на 20 дней | Вклады от 250 USD до 5000 USD
3) 4% в день на 10 дней | Вклады от 500 USD до 1000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 5000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.01 USD
Принимает: Perfect Money, QIWI, Payeer, AdvCash
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 6%
Техническая часть:
— Домен: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP, 05 jan 2017 - 05 jan 2018
— Хостинг: BelCloud Hosting Corporation
— SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-06 - 2018-01-06
— защита от DDoS
— Скрипт: не определен
— Дизайн: совпадений не найдено
— мультиязычность
Посмотреть/Инвестировать: https://trime-group.com/?ref=VIPMonitor
Депозит: