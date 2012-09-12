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Samsung назвала причины возгорания смартфонов

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Samsung назвала причины возгорания смартфонов
Samsung исследовала более 200 тыс. смартфонов и 30 тыс. аккумуляторов и пришла к выводу, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Анализом занимались инженеры концерна вместе с экспертами независимых исследовательских организаций — UL, Exponent и TUV Rheinland. Специалисты проверяли аппаратную и программную части Galaxy Note 7, сборку, контроль качества и доставку до точек реализации.

В сообщении компании отмечается, что глава мобильного подразделения Samsung Дон Джин Ко извинился перед пользователям Galaxy Note 7, мобильными операторами и бизнес-партнерами.

Чтобы в будущем не допустить подобных проблем, компания ввела многоуровневый протокол безопасности и программу проверки элементов питания. По словам Ко, в компании сформирована рабочая группа из внешних консультантов и экспертов, которые изучают аккумуляторные батареи. Специалисты будут консультировать Samsung по вопросам безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.

Как известно, американская Комиссия по безопасности потребительских товаров сообщала о почти 100 случаях перегрева батареи Galaxy Note 7. Одно из устройств загорелось на борту самолета Юго-западных авиалиний. Другое воспламенилось во время зарядки в салоне “Джипа” семьи из Санкт-Петербурга, Флорида, в результате чего автомобиль сгорел. Из-за неполадок с батареей Samsung объявила о полном прекращении выпуска Galaxy Note 7. Убытки от такого шага компания оценила в $3 млрд. Продажа смартфонов стартовала 19 августа.

Впоследствии Samsung остановила продажи и отозвала более 2,5 млн устройств из-за их возгорания при зарядке или использовании.

По материалам РБК
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