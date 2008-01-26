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Мобильные мошенники: как обворовывают сотовых операторов С 1 января 2017 года в два раза подешевела стоимость мобильных звонков в Украину из-за рубежа. Согласно решению Национальной комиссии регулирования связи и информатизации, ставка интерконнекта за входящие в Украину звонки теперь составляет 10 центов/минута, тогда как ранее она составляла 20 центов/минута. Это ударило по рефайлу – воровству трафика у мобильных операторов.



Рефайл, или маршрутизация трафика – это схема по получению денег за услуги мобильной связи в обход официальных каналов. При обработке звонков из-за границы украинские операторы получают плату от своих иностранных коллег. Ранее эта плата составляла 20 центов за минуту разговора. Однако, были возможности звонить в Украину дешевле. Входящий из-за границы звонок не сразу попадает в сеть украинского оператора, а курсирует сложными путями телекомсетей. Такой звонок могут перехватить фирмы, организующие рефайл, – и пропустить его через интернет, как IP-телефонию. Тогда украинский абонент и украинский оператор будут получать этот звонок с другого номера, например неопознанного. А деньги за интерконнект получит не украинский оператор, а фирма, которая этот звонок «прокрутила».



Обходные маневры



На глобальном уровне дело поставлено на широкую ногу – в мире есть целые телеком-биржи, которые продают услуги подобных фирм. Операторы, направляющие звонки в Украину, сами решают, использовать дешевый и зачастую некачественный рефайл, или же официально покупать услуги украинских коллег. «В Украине очень много компаний, которые занимаются транзитом международного трафика. Они работают на территории Украины, но зарегистрированы в других юрисдикциях. Соответственно, доход от их деятельности также «оседает» в других юрисдикциях», – рассказывает менеджер по международному бизнесу компании Millicom Александр Медяновский.



«Многие международные операторы сами докупают такой трафик, чтобы меньше платить по международным договорам, но качество этого трафика очень плохое. Подобный «бизнес» отмирает сам по себе», – дополняет президент компании SV-Consulting, экс-директор ПАО «Укртелеком» по работе с операторами Олег Стефанюк.



Внутри Украины речь идет о сотнях фирм разного масштаба, обслуживающих данный бизнес. На них приходится от 20% всех доходов, которые должны были бы осесть на счетах мобильных операторов за обслуживание международных звонков. Налоги с таких доходов эти фирмы, разумеется, не платят.



«Рефайл – печальный пример международного мошенничества с целью заработать на продаже международного трафика, находя незаконные маршруты его перемещения от инициатора звонка к получателю. При этом в зависимости от того, где именно в цепочке совершается мошенничество, может происходить подмена номера, с которого сделан исходящий звонок. Причины этого явления – экономического характера: низкие ставки терминации международного и национального трафика, отсутствие идентификации припейд-клиентов», – говорят в компании «Киевстар»,



Сам рефайл является уголовно наказуемым деянием, подпадающим под ст. 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. В Реестре судебных решений есть сотни дел, связанных с данной статьей.



А операторы, в свою очередь, постоянно обнаруживают тысячи случаев вмешательства в работу своих сетей. «В 2016 году зафиксировано более 12 000 случаев мошенничества с голосовым трафиком против «Укртелекома». Под мошенничеством мы подразумеваем подмену международных звонков псевдо-национальными, так называемый рефайл. Такие звонки поступают с сетей мобильных операторов. Со своей стороны, мы отслеживаем подобные случаи и уведомляем операторов, в результате следует блокировка номеров мошенников. Учитывая тот факт, что мобильные карточки продаются без идентификации абонента (припейд), то отследить таких мошенников становится крайне сложно», – говорит директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов. И добавляет, что снизить остроту проблемы позволило бы введение идентификации при продаже новых мобильных номеров.



«Проблема данного рода мошенничества является общемировой, поэтому случаи нарушения маршрутизации выявляются с разных направлений. В 2013 году мы обнаружили приблизительно 900 таких случаев, в 2014 году – 783, в 2015 – 754, а в 2016 году – 1840», – сообщили в компании «Интертелеком».

«В связи с девальвацией национальной валюты с 2013 года рефайл стал одним из основных видов мошенничества. В борьбе с ним компания на постоянной основе сотрудничает с правоохранительными органами. За последние годы неоднократно прекращалась незаконная маршрутизация трафика. Первоочередная задача в борьбе с рефайлом – обучение сотрудников новым технологиям, а также закупка и внедрение современных систем по выявлению мошенников», – говорит начальник департамента управления доходами Vodafone Украина Сергей Бориславский.



По его словам, в связи с запуском 3G-сети и большой популярностью смартфонов стали развиваться новые подвиды мобильных махинаций. «Один из ярких примеров – терминация МН-трафика по схеме GSM to Viber. От данного вида мошенничества сейчас страдают операторы всего мира», – говорит Бориславский.



Современный бизнес



Подобными «изысканиями» грешат не только мелкие и малоизвестные компании. На рефайле попадались и заметные игроки рынка. Так, в 2002 году «Укртелеком» со скандалом ограничил доступ к своей сети операторам «Тенет», «Оптима Телеком» и другим – по обвинению в подмене номеров. В 2002 – 2008 годах фирма Golden Telecom оказывалась в скандальных историях, связанных с рефайлом. Обвинения исходили как от «Укртелекома», так и от МТС.



«В настоящее время рефайлом занимаются люди, которые относятся к определенной касте. Это динозавры. Да, в 2000-2006 мы боролись с рефайлом, который процветал в сети общего пользования Украины. Эта деятельность была банальным воровством и на законодательном уровне преследовалась лишением свободы. Но разница в стоимости международного и местного трафика была существенной, объемы международного трафика – большими, и эта деятельность приносила солидные доходы. На международном рынке работали биржи, которые продавали «серый» трафик по бросовым ценам. Там и сегодня зарабатываются миллионы долларов, но объемы трафика уже совсем не те, что 10 лет назад», – рассказывает Олег Стефанюк.



Сейчас на «сером» рынке терминация звонка на украинские сети стоит 6-8 американских центов в минуту, тогда как официальная регулируемая ставка теперь – 10 евроцентов. «У тех, кто занимается рефайлом, затраты на минуту равны стоимости звонка для абонента внутри сети того или иного украинского оператора связи. Допустим, стоимость пакета с неограниченным объемом минут стоит 100 грн, этот пакет работает 12 часов в сутки. Стоимость минуты, соответственно, будет составлять 0,005 грн/мин. С учетом стоимости оборудования и электроэнергии, затраты лица, занимающегося рефайлом, не будут превышать 1 американский цент за минуту. Вот и вся бизнес-модель. Пока ставка за терминацию международного трафика не приблизится к размеру среднего абонентского тарифа, заниматься рефайлом будет интересно с экономической точки зрения», – резюмирует Александр Медяновский.



По его словам, есть и крупные игроки, международные операторы связи с громкими именами, которые играют «на грани фола». Есть украинские рефайльщики, которые продолжают подменять международные звонки на местные, меняя или скрывая номера вызывающего абонента. «По-прежнему этим грешат в Днепре и Харькове. Но бизнес этот стал технологически более изощренным, сложным и менее доходным, так как самого входящего международного трафика стало в разы меньше», – уточняет Стефанюк.



Опрошенные мобильные операторы не озвучивают объемы своих убытков от рефайла. Причин для этого несколько. Во-первых, сегодня потери в сетях операторов могут возникать и из-за звонков через Skype, Viber, What’s Up – и в будущем именно развитие таких технологий и конкуренция с ними станет одним из главных вызовов для операторов. Во-вторых, менеджмент компании должен всеми силами бороться с рефайлом, а потому раскрывать масштабы ущерба – это удар по репутации. «Мы не готовы назвать цифры, но что касается суммы – это довольно небольшая часть от общей выручки», – говорят в компании Lifecell.



Тем не менее, по оценке экспертов Forbes, ежегодно в Украину поступает входящих звонков на порядка 3 млрд минут. При ставке интерконнекта в 10 центов получается, что доход всего рынка телекомуслуг в 2017 году от входящих звонков из-за границы может составить $300 млн. Какая часть этих денег окажется в тени, сказать можно будет по результатам года, ведь в случае еще одного снижения ставки рефайл по украинским операторам может стать вообще бессмысленным.



По материалам Forbes.ua

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