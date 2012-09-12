Первая безналичная страна ЕС запретит продавать алкоголь онлайн

В Швеции запретят покупать алкоголь онлайн
Пока некоторые постсоветские страны, например, Россия, только пытаются узаконить продажу алкогольных напитков через интернет, в Швеции собираются искоренить эту привычку.
Правительство страны внесло законопроект, который в случае утверждения запретит интернет-магазинам из Европейской экономической зоны продавать алкоголь жителям Швеции. Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2018 года.
Таким образом, правительство сделает частные закупки алкоголя за рубежом невозможными. Ведь этот закон значительно усложнит шведам покупку алкоголя в других странах Еврозоны. Им придётся самостоятельно договариваться с продавцами о доставке и платить налоги, которыми ранее занимались онлайн-магазины.
Напомним, в Швеции действует государственная монополия на продажу спиртного.