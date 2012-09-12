Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,010 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Первая безналичная страна ЕС запретит продавать алкоголь онлайн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:04
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,684
Благодарностей: 6,171
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Первая безналичная страна ЕС запретит продавать алкоголь онлайн
В Швеции запретят покупать алкоголь онлайн


Пока некоторые постсоветские страны, например, Россия, только пытаются узаконить продажу алкогольных напитков через интернет, в Швеции собираются искоренить эту привычку.

Правительство страны внесло законопроект, который в случае утверждения запретит интернет-магазинам из Европейской экономической зоны продавать алкоголь жителям Швеции. Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2018 года.

Таким образом, правительство сделает частные закупки алкоголя за рубежом невозможными. Ведь этот закон значительно усложнит шведам покупку алкоголя в других странах Еврозоны. Им придётся самостоятельно договариваться с продавцами о доставке и платить налоги, которыми ранее занимались онлайн-магазины.

Напомним, в Швеции действует государственная монополия на продажу спиртного.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алкоголь будут продавать в интернете по закону barkanov Новости в мире финансов и инвестиций 85 18.12.2016 17:01
Первая страна в мире объявила биткоин национальной валютой Алена Соколова Новости криптовалют 67 03.08.2016 12:20
С 2017 года алкоголь можно будет продавать в школах и больницах LanO Новости в мире финансов и инвестиций 57 30.07.2016 19:47
В Европе может появиться первая страна без банковских отделений CashToday Новости в банковской сфере и страховании 0 09.09.2015 18:08
Правительство предложило продавать алкоголь через интернет -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 5 17.02.2015 17:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Где взять достоверные исторические данные по фондовым биржам?
От fox447 в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар alienwolf
Смартфон LG-D285 L65Dual
От alienwolf в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватара нет
Инвестиции в рекламный бюджет готового проекта
От vashpartner в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Журналист New York Times утверждает, что опознал создателя биткоина
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Марсель Шарафиев
Анализ выступлений Михаила Прохорова
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет Dryden (Underdog) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube