В России появится такс фри.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что одобрение системы Такс фри в министерстве финансов, дело ближайшего будущего. Все предварительные согласования и одобрения уже получены, определены регионы для запуска пилотного проекта - это, конечно, Москва, Питер и Сочи.
Такс фри - это система возврата НДС на покупки, совершенные иностранными гражданами. В мире ставка варьирует от 7% (Сингапур), 8% (Япония) до 25% в Швеции и Норвегии. Практически во всех цивилизованных странах есть возврат НДС, я сам получал его в Таиланде. Введение такс фри, по мнению главы Ростуризма, увеличит привлекательность России для въездного туризма, потому-что в туристических поездках очень популярно приобретение товаров.
Специально для MMGP.ru