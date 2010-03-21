Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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В России появится такс фри.

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Старый Сегодня, 18:02
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
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В России появится такс фри.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что одобрение системы Такс фри в министерстве финансов, дело ближайшего будущего. Все предварительные согласования и одобрения уже получены, определены регионы для запуска пилотного проекта - это, конечно, Москва, Питер и Сочи.
Такс фри - это система возврата НДС на покупки, совершенные иностранными гражданами. В мире ставка варьирует от 7% (Сингапур), 8% (Япония) до 25% в Швеции и Норвегии. Практически во всех цивилизованных странах есть возврат НДС, я сам получал его в Таиланде. Введение такс фри, по мнению главы Ростуризма, увеличит привлекательность России для въездного туризма, потому-что в туристических поездках очень популярно приобретение товаров.
Специально для MMGP.ru
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Старый Сегодня, 18:38
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,684
Благодарностей: 6,171
КП: 0.211

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Re: В России появится такс фри.
С начала подумал такс фри что картошку фри развозить будут как пицу
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moskva на форуме  
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