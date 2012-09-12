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Кредиторы Приватбанка хотят вернуть свои деньги

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Кредиторы Приватбанка хотят вернуть свои деньги
Кредиторы Приватбанка, которые лишились порядка 600 млн долларов в период работы временной администрации, подали иски в суд.

Об этом пишет FinClub.

Как сообщается, сразу после покупки правительством неплатежеспособного Приватбанка издание сообщало о начале создания комитета кредиторов – держателей еврооблигаций банка, которые планировали пойти в суд и защитить свои списанные инвестиции. Это произошло.

“Иски поданы, в Привате об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров”, – рассказал представитель нескольких кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства Приватбанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на 595 млн долл.

Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018 года на 375 млн долл., субдолг на 220 млн долл. сроком до февраля 2021.

Как пишет издание, иски иностранных кредиторов Приватбанка, потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому Приватбанку пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе Приватбанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.

“Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы Приватбанка”, – заявил первый зампред правления Приватбанка Александр Дубровин.

Топ-менеджер банка считает, что “практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов”.

Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли Приватбанк преддепонировать 600 млн долл.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы еврооблигаций Приватбанка обратились в суд с требованием арестовать корсчета банка в иностранных банках.

21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала “Приватбанка” в 148 млрд гривен.

По материалам Финансовый клуб
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