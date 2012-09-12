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Экс-зампредправления Приватбанка Гороховский и Дубилет решили основать IT-компанию

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Экс-зампредправления Приватбанка Гороховский и Дубилет решили основать IT-компанию
Бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка Олег Гороховский и зампредправления Дмитрий Дубилет решили основать IT-компанию Fintech Band.

Об этом Гороховский написал в социальной сети Facebook.

“Мы вместе с Дмитрием Дубилетом, Михаилом Рогальским (руководил в Приватбанке направлением “платежи и переводы”) и несколькими другими экс-коллегами из Приватбанка решили основать ИТ-компанию. Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам”, – написал он.

Гороховский сообщил, что компания будет заниматься такими направлениями, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

Название компании – Fintech Band.

Напомним, 21 декабря Приватбанк перешел в госсобственность.

26 декабря Приватбанк сформировал состав правления.

По материалам Украинские Новости
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