|
Экс-зампредправления Приватбанка Гороховский и Дубилет решили основать IT-компанию
Бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка Олег Гороховский и зампредправления Дмитрий Дубилет решили основать IT-компанию Fintech Band.
Об этом Гороховский написал в социальной сети Facebook.
“Мы вместе с Дмитрием Дубилетом, Михаилом Рогальским (руководил в Приватбанке направлением “платежи и переводы”) и несколькими другими экс-коллегами из Приватбанка решили основать ИТ-компанию. Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам”, – написал он.
Гороховский сообщил, что компания будет заниматься такими направлениями, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.
Название компании – Fintech Band.
Напомним, 21 декабря Приватбанк перешел в госсобственность.
26 декабря Приватбанк сформировал состав правления.
По материалам Украинские Новости