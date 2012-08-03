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Японец почти 3 года не брал плату с иностранцев за вход в нацпарк

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Японец почти 3 года не брал плату с иностранцев за вход в нацпарк


В Японии, в Токио, официально функционирует национальный парк императора Синдзюку и недавно там с одним из сотрудников приключился интересный казус, о котором и рассказало на своих страницах японское издание Санкей Симбун (Sankei Shimbun).

Буквально в конце прошлого года руководство парка выявило крупные недостачи в кассе данной организации и после тщательного расследования в растрате этих средств сознался один уже пожилой 71-летний работник парка. Он работал на входе в парк на кассе и как оказалось, билетер вместо того, чтобы обилечивать посетителей парка в размере 200 иен за каждого входящего (это где-то 1,7 долл США) просто пропускал всех иностранцев бесплатно. Таких образом "мимо кассы" умудрилось пройти около 160 000 иностранных посетителей парка.

Вся эта история длилась с апреля 2014 г по декабрь прошлого года и случилась она вообщем-то по банальной причине: - весной 2014 г. на скромного японского билетера на входе накричал один из иностранных гостей и после этого пожилой японец решил более не брать плату за вход с иностранцев. По всей видимости тогда иностранному гостю не понравилось, что билетер не владеет в совершенстве английский языком и в каких-то моментах они друг друга не поняли. Но после этого японский дедушка сник и решил, что лучше уж не встревать в новые препирательства с носителями английского языка и пропускать их без билетов - авось начальство и не заметит такой уловки с его стороны.

Что удивительно, но руководство парка действительно как-будто спало и получается, что за это время оно (а это почти 3 года) упустило свою прибыль в размере почти 272 000 долл. США и только в январе 2017 оно наконец "прошерстило" свою базу данных, так как расхождения в финансовых отчетах уже стали видны даже невооруженным взглядом. Хотя по признанию самого японца билеты то он иностранцам через рабочий компьютер оформлял, но это были бесплатные билеты на самом деле и данные о них он потом просто удалял из системы.

Вообщем изобличенный дедушка не стал отпираться, а просто написал заявление на увольнение по собственному желанию, и также предложил возвращать каждый месяц по 150 000 иен (1300 долл. США) в качестве компенсации за причиненный ущерб парку. Это половина из назначенной ему пенсии.

Конечно, в самой Японии эта история произвела особое впечатление. Как известно японцы народ добродушный и трогательный. Правда, в японских газетах и изданиях, которые напечатали эту историю, так никто пока и не предложил помочь дедушке деньгами и вернуть упущенную прибыль парку, зато звучат предложения наказать на самом деле бухгалтеров этого парка, которые почти за 3 года так не смогли заметить существенную недостачу в кассе такого немаленькой организации - ведь это их прямая обязанность, следить за порядком в кассе. Но в этот раз старому человеку удалось водить их за нос почти 3 года. Нонсенс прямо какой-то! И это в Японии!

Специально для mmg.ru

https://text.ru/antiplagiat/588605f5d355e
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