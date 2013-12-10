Lite Piar. Программа для продвижения ВКонтакте. Автор: KonesoN

Версия 0.6
Добавлена капча(высвечивается окно если капча,чтоб минимизировать ее появление увеличьте интервал).
Исправлены мелкие недочеты.
Версия 0.51
Подправлен баг с отправкой на стены.
Переделаны уведомления об ошибках.
Подправлен масслайкинг.
Версия 0.5
Переделана отправка в предложить и на стену(разные вкладки).
Исправлен рандомизатор в отправке комментариев.
Поправлен лайкер.
Программа теперь многопоточна(можно сразу выполнять 4 действия).
Можно авторизовать 4 аккаунта и выполнять действия с 4-х аккаунтов.
Версия 0.4
Исправлен баг с отправкой.
Добавлена кнопка прикрепить.
Добавлена возможность отправить на стену.
Рандомизация текста(каждый новый текст с новой строки).
Версия 0.31
Исправлена сортировка(нельзя было сортировать более 1-го раза).
Доработан лайкер(проверяет перед отправкой есть ли лайк).
Версия 0.3
Добавлен лайкер.
Добавлена возможность вставлять свой список сообществ.
Версия 0.2
Добавлен пропуск сообществ.
Добавлена отправка в комментарии.
Версия 0.11
Исправление багов.
Версия 0.1
Возможность отправки предложить новость.