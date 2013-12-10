Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lite Piar. Программа для продвижения ВКонтакте. Автор: KonesoN

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:39
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Lite Piar. Программа для продвижения ВКонтакте. Автор: KonesoN
Программа для продвижения ВКонтакте.
Программа позволяет:
-предложить новость(текст,фотографию,видеозапись и тд);
-отправить комментарий на первую запись сообщества(текст,фотографию,видеозапись и тд);
-поставить лайки пользователям на аватарки;
-отослать запись на стену(текст,фотографию,видеозапись и тд);


Изменения:
Версия 0.7(Актуально)
Подправлена капча.
Сделаны кнопки стоп.

История изменений
Версия 0.6
Добавлена капча(высвечивается окно если капча,чтоб минимизировать ее появление увеличьте интервал).
Исправлены мелкие недочеты.
Версия 0.51
Подправлен баг с отправкой на стены.
Переделаны уведомления об ошибках.
Подправлен масслайкинг.
Версия 0.5
Переделана отправка в предложить и на стену(разные вкладки).
Исправлен рандомизатор в отправке комментариев.
Поправлен лайкер.
Программа теперь многопоточна(можно сразу выполнять 4 действия).
Можно авторизовать 4 аккаунта и выполнять действия с 4-х аккаунтов.
Версия 0.4
Исправлен баг с отправкой.
Добавлена кнопка прикрепить.
Добавлена возможность отправить на стену.
Рандомизация текста(каждый новый текст с новой строки).
Версия 0.31
Исправлена сортировка(нельзя было сортировать более 1-го раза).
Доработан лайкер(проверяет перед отправкой есть ли лайк).
Версия 0.3
Добавлен лайкер.
Добавлена возможность вставлять свой список сообществ.
Версия 0.2
Добавлен пропуск сообществ.
Добавлена отправка в комментарии.
Версия 0.11
Исправление багов.
Версия 0.1
Возможность отправки предложить новость.

__________________
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KonesoN вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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