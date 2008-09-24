Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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reklama-ff.ru - Production-Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,754
Благодарностей: 71
КП: 0.052
reklama-ff.ru - Production-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 29.12.2016




Цитата:
Интеллектуальная экономическая игра "Production Game" приглашает окунуться в увлекательный мир интерактивного заработка, где Вы сами выбираете стратегию и наиболее прибыльные пути развития.
Тщательно продуманная и сбалансированная система начисления опыта, для достижения желаемого результата, различные конкурсы и акции... это только малая часть вселенной увлекательных доходов.
Для нас главное честная и открытая игра!
У нас никогда не будет накруток и надписей мелким шрифтом БАЛЛЫ.
Присоединяясь к Production-Game вы получаете возможность не только зарабатывать, но и незабываемое удовольствие от игрового процесса!
Об игре:

Магазин
В магазине Вы можете приобрести здания.




Для покупки здания требуется определённый уровень. Если Ваш уровень не позволяет купить здание, в правом вернем углу здания показан требуемый уровень. Если же у Вас достаточный уровень Вы увидете количество опыта за покупку здания.

Продажа ресурсов - Вы сможете продать ресурсы, как только их количества будет достаточно для продажи за 1 золото и 1 серебро.

Ремонт - после истечения времени эксплуатации здания () Вам будет предложено произвести ремонт или разрушить здание. При разрушение здания - оно удаляется вместе с ресурсами, без компенсаций.

Улучшение - в игре есть возможность улучшить здание в другое более дорогое (следующее в списке магазина). Перед улучшением не забудьте продать ресурсы - иначе они обнуляться, а новое здание будет добывать свой ресурс.

Стоимость ресурсов


Таблица уровней


Бонусы:


При регистрации заправка в подарок!

+10% на первое пополнение
+3% от 100 руб.
+5% от 500 руб.
+7% от 1000 руб.
+10% от 2500 руб.
+15% от 5000 руб.


Реферальная программа:


С каждого пополнения Вашими рефералами Вы будете получать 8% + дополнительный процент, в зависимости от Вашего уровня (Таблица уровней), в виде золота, которое сразу доступно на вывод.


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 17:46.
MonitoringFF на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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