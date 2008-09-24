reklama-ff.ru - Production-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 29.12.2016
Об игре:
Магазин
Цитата:
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Интеллектуальная экономическая игра "Production Game" приглашает окунуться в увлекательный мир интерактивного заработка, где Вы сами выбираете стратегию и наиболее прибыльные пути развития.
Тщательно продуманная и сбалансированная система начисления опыта, для достижения желаемого результата, различные конкурсы и акции... это только малая часть вселенной увлекательных доходов.
Для нас главное честная и открытая игра!
У нас никогда не будет накруток и надписей мелким шрифтом БАЛЛЫ.
Присоединяясь к Production-Game вы получаете возможность не только зарабатывать, но и незабываемое удовольствие от игрового процесса!
В магазине Вы можете приобрести здания.
Для покупки здания требуется определённый уровень. Если Ваш уровень не позволяет купить здание, в правом вернем углу здания показан требуемый уровень. Если же у Вас достаточный уровень Вы увидете количество опыта за покупку здания.
Продажа ресурсов
- Вы сможете продать ресурсы, как только их количества будет достаточно для продажи за 1 золото и 1 серебро.
Ремонт
- после истечения времени эксплуатации здания () Вам будет предложено произвести ремонт или разрушить здание. При разрушение здания - оно удаляется вместе с ресурсами, без компенсаций.
Улучшение
- в игре есть возможность улучшить здание в другое более дорогое (следующее в списке магазина). Перед улучшением не забудьте продать ресурсы - иначе они обнуляться, а новое здание будет добывать свой ресурс.
Стоимость ресурсов
Таблица уровней
Бонусы:
При регистрации заправка в подарок!
+10% на первое пополнение
+3% от 100 руб.
+5% от 500 руб.
+7% от 1000 руб.
+10% от 2500 руб.
+15% от 5000 руб.
Реферальная программа:
С каждого пополнения Вашими рефералами Вы будете получать 8% + дополнительный процент, в зависимости от Вашего уровня (Таблица уровней), в виде золота, которое сразу доступно на вывод.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: