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В Питере аэропорт будет разыскивать потерянный багаж, но только теперь за деньги

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#1
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В Питере аэропорт будет разыскивать потерянный багаж, но только теперь за деньги


Аэропорт Пулково, который является воздушной гаванью Санкт-Петербурга, намерен со следующей недели ввести плату за поиск потерянного багажа. Правда пока это нововведение напрямую не затронет авиапассажиров пользующихся этим аэропортом, поскольку плату он собирается взимать с авиакомпаний.

Сделать это задумала компания Воздушные ворота Северной столицы (ВВСС), которая сейчас является оператором этого питерского аэропорта.

В связи с этим встает законный вопрос: а не подорожает ли теперь стоимость авиабилетов, так как авиакомпании будут вынуждены с 1 февраля 2017 года нести дополнительные траты, если они примут условия данного оператора. Например, теперь за розыск потерянного багажа в течение 5 дней с авиакомпании будут брать более 1 тыс. руб., а если будут искать утерянный багаж в течение 3-х недель, то ВВСС попросит за эту услугу уже более 2500 руб. и причем это будет только одно место. Однако, как уверяют в самой компании ВВСС - новая платная услуга для авиаперевозчиков не должна повлиять на цену билета.
Впрочем, сами авиакомпании думают иначе. Они говорят, что в российских законах нет таких положений, которые обязывали бы предлагать оператору аэропорта какой-либо тариф за розыск багажа. Однако, компания ВВСС парирует это и ссылается на российские Федеральные авиационные правила No 82, которые были утверждены в 2007 г. Вообщем спор пока идёт нешуточный и каждая сторона считает, что она права.

Кроме того, как выясняется аэропорт Пулково уже не является первым аэропортом в России, который будет брать с авиакомпаний плату за розыск багажа. Если посмотреть сайты аэропортов Кольцово (Екатеринбург) и Домодедово (Москва), то там обозначены стоимость этой услуги для авиакомпаний в размере более 1 тыс. рублей, но при этом сделано важное примечание, что услуга предоставляется им на добровольной основе.

В настоящий момент с аэропортом Пулково у 70 авиаперевозчиков заключены договора на обслуживание и какая часть из них согласится на новые условия пока не очень понятно, но роптать большинство их них продолжают. И это в основном происходит по причине того, что эти как они считают все эти лишние затраты, теперь надо будет вкладывать в стоимость билетов и мол цены тогда на них подрастут, а это отпугнет новых пассажиров, соответственно пассажиропоток может упасть и тогда компании могут начать нести убытки. Конечно такое невыгодно перевозчику.

Но справедливости ради, надо сказать, что выбор для перевозчика оператором аэропорта всё же оставлен: - не желаете пользоваться предлагаемой платной услугой, ну, пожалуйста, ваше право. Только все расходы на такой поиск с февраля ведите сами и может так как бы честнее?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5885e649a36f7
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