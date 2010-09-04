Релиз клиента Bitcoin Core 0.13.2 вызывает ложное срабатывание антивирусов

Китайская поисковая система Baidu и антивирус Quick Heal блокируют скачивание клиента Bitcoin Core версии 0.13.2, обозначая его как вредоносное ПО. Об этом сообщают пользователи форума Reddit.
Как сообщается, Baidu и Quick Heal определяют новую версию клиента как трояны WisdomEyes и Controller Trojan. Как отмечают пользователи Reddit, схожая ситуация наблюдалась при скачивании ряда таких предыдущих версий клиента, как 0.13.2. 0.13.0 и 0.13.1.
Причина проблемы пока неизвестна, но ручная сверка контрольной суммы SHA256 и сканирование клиента другими антивирусными приложениями, такими как Kaspersky и spybot, не выявляет угрозы. Команда разработчиков пока не дала официальных комментариев по этому вопросу.
Напомним, что релиз Bitcoin Core 0.13.2, включающий в себя ряд исправлений ошибок и предложений по улучшению работы сети, был выпущен 3 января этого года. Полный перечень изменений, содержащихся в релизе, доступен на официальном сайте Bitcoin Core вместе со ссылкой на скачивание.
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