Spark от Circle: новая платформа смарт-контрактов на базе Биткойна

Ждёте знак, свидетельствующий о том, что мы живем мульти-блокчейновом в мире? Взгляните на продукт, о выпуске которого недавно объявила компания Circle.
Находясь под влиянием шумихи вокруг решения прекратить предоставление Биткойн-сервисов конечным потребителям, компания почти сошла с дистанции, но неожиданно объявила о создании платформы смарт-контрактов с открытым исходным кодом, заявленной как «эволюция» ядра обработки транзакций.
Spark – новая технология компании Circle — это не блокчейн или новая криптовалюта. Как пояснили специалисты компании, в ней сочетаются возможности Биткойна, других блокчейнов и традиционных расчетных средств, которые позволят и дальше развивать глобальную социальную платёжную платформу.
Тем не менее соучредитель и президент компании Circle Шон Невилл (Sean Neville) пояснил, что несмотря на всё недовольство, вызванное решением компании, технология Spark представляет собой не сдвиг с курса, а скорее оптимизацию принципа работы.
Невилл сказал:
«Наш основной продукт – глобальная всеобъемлющая социальная платёжная система. Эта система создана на базе технологии Spark, которая, в свою очередь, основывается на Биткойне».
Другими словами, транзакции будут проводиться в биткойнах. Также, Spark позволит компании Circle и ее партнерам, занимающимся переводом денежных средств, использовать другие сети, будь то отдельная блокчейн-сеть (например, Ethereum) или традиционная сеть с расчетом с использованием карточек (например, автоматизированная клиринговая палата).
«Сейчас Биткойн можно использовать со Spark. Кроме того, можно подключить другие распределенные реестры и интегрировать традиционные частные системы»,— сказал он.
Как объяснил Невилл, компания по-прежнему рассматривает Биткойн как протокол типа TCP/IP, один из базовых интернет-протоколов низкого уровня. (Он сравнил Spark с HTTPS, протоколом более высокого уровня, который опирается на TCP/IP как на базовый уровень).
С этой точки зрения, Невилл описал Spark как приложение, исполняемое на базе любого блокчейна или распределенного реестра. Он также заявил, что Spark может быть совместим с такими закрытыми блокчейнами, как Fabric от IBM или новой системой Corda, предоставленной компанией R3.
Кроме того, он предположил, что такое расширение функциональности позволит обслуживать большее количество клиентов.
«Мы по-прежнему используем Биткойн. Мы по-прежнему торгуем в нём и используем его для поддержки предлагаемой нами глобальной платежной системы. Просто мы больше не поддерживаем его покупку и продажу как биржевого актива», — сказал Невилл.
Новые дополнения
Итак, чего же не хватает в протоколе Биткойна?
С точки зрения Circle, Spark предназначен для компаний, занимающихся проведением платежей, которые используют Биткойн для передачи денег. Это означает, что Circle предусматривает дополнительные средства для соблюдения нормативных требований по соответствию KYC и AML, а также установлению курса валюты.
«Spark включает протоколы и поддержку правил рабочих процессов, возможности идентификации личности, соответствие регуляторным требованиям, а также содержит сведения об обменном курсе и предоставляет другие возможности, которые мы добавили для поддержки операций на блокчейне и другими способами», — продолжил он.
Невилл сообщил, что Circle надеется, что в будущем официальное программное обеспечение Биткойн будет включать такие возможности, но что он понимает, почему они не вписываются в стратегию развития Биткойна и не могут быть приоритезированы или даже включены в протокол.
Тем не менее в заявлениях для The Wall Street Journal, генеральный директор Circle Джереми Аллер (Jeremy Allaire) уточнил, что отсутствие надлежащего контроля в отношении управления программным обеспечением Биткойн также является одним из факторов, которые повлияли на это решение.
«Мы были глубоко разочарованы отсутствием прогресса и хотим сдвинуть дело с мёртвой точки», — сказал Аллер.
Сетевой эффект
Новые возможности позволяют понять особенности архитектуры Spark.
В перспективе, возможный конкурент таких известных компаний, как PayPal или Venmo, решение Circle заняться платформой, которая смогла бы расширить существующую Биткойн-сеть для охвата большего количества банков и финтех-компаний, совсем не удивительно.
В своих заявлениях, представители Circle прямо заявляют, что Spark будет «открытым протоколом и API», который явится альтернативой традиционным расчетным системам.
Например, если бы клиенты Circle захотели перевести деньги на Филиппины, компания конвертировала бы средства в биткойны и выслала их за границу фирме-партнеру, например Coins, которая затем конвертировала бы их в местную валюту.
Невилл акцентирует внимание на том, что Spark представляет собой проект с открытым исходным кодом, который сможет управляться совместно с партнерами, занимающимися денежными переводами.
В течение 2016 года снижались инвестиции в инфраструктурные Биткойн-компании (такие как биржи и кошельки). Этот же тренд распространился и на новые блокчейны, при том, что существующие Биткойн-биржи осваивают новые рынки.
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