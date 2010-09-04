Spark от Circle: новая платформа смарт-контрактов на базе Биткойна

Ждёте знак, свидетельствующий о том, что мы живем мульти-блокчейновом в мире? Взгляните на продукт, о выпуске которого недавно объявила компания Circle.



Находясь под влиянием шумихи вокруг решения прекратить предоставление Биткойн-сервисов конечным потребителям, компания почти сошла с дистанции, но неожиданно объявила о создании платформы смарт-контрактов с открытым исходным кодом, заявленной как «эволюция» ядра обработки транзакций.



Spark – новая технология компании Circle — это не блокчейн или новая криптовалюта. Как пояснили специалисты компании, в ней сочетаются возможности Биткойна, других блокчейнов и традиционных расчетных средств, которые позволят и дальше развивать глобальную социальную платёжную платформу.



Тем не менее соучредитель и президент компании Circle Шон Невилл (Sean Neville) пояснил, что несмотря на всё недовольство, вызванное решением компании, технология Spark представляет собой не сдвиг с курса, а скорее оптимизацию принципа работы.



Невилл сказал:



«Наш основной продукт – глобальная всеобъемлющая социальная платёжная система. Эта система создана на базе технологии Spark, которая, в свою очередь, основывается на Биткойне».



Другими словами, транзакции будут проводиться в биткойнах. Также, Spark позволит компании Circle и ее партнерам, занимающимся переводом денежных средств, использовать другие сети, будь то отдельная блокчейн-сеть (например, Ethereum) или традиционная сеть с расчетом с использованием карточек (например, автоматизированная клиринговая палата).



«Сейчас Биткойн можно использовать со Spark. Кроме того, можно подключить другие распределенные реестры и интегрировать традиционные частные системы»,— сказал он.



Как объяснил Невилл, компания по-прежнему рассматривает Биткойн как протокол типа TCP/IP, один из базовых интернет-протоколов низкого уровня. (Он сравнил Spark с HTTPS, протоколом более высокого уровня, который опирается на TCP/IP как на базовый уровень).



С этой точки зрения, Невилл описал Spark как приложение, исполняемое на базе любого блокчейна или распределенного реестра. Он также заявил, что Spark может быть совместим с такими закрытыми блокчейнами, как Fabric от IBM или новой системой Corda, предоставленной компанией R3.



Кроме того, он предположил, что такое расширение функциональности позволит обслуживать большее количество клиентов.



«Мы по-прежнему используем Биткойн. Мы по-прежнему торгуем в нём и используем его для поддержки предлагаемой нами глобальной платежной системы. Просто мы больше не поддерживаем его покупку и продажу как биржевого актива», — сказал Невилл.



Новые дополнения



Итак, чего же не хватает в протоколе Биткойна?



С точки зрения Circle, Spark предназначен для компаний, занимающихся проведением платежей, которые используют Биткойн для передачи денег. Это означает, что Circle предусматривает дополнительные средства для соблюдения нормативных требований по соответствию KYC и AML, а также установлению курса валюты.



«Spark включает протоколы и поддержку правил рабочих процессов, возможности идентификации личности, соответствие регуляторным требованиям, а также содержит сведения об обменном курсе и предоставляет другие возможности, которые мы добавили для поддержки операций на блокчейне и другими способами», — продолжил он.



Невилл сообщил, что Circle надеется, что в будущем официальное программное обеспечение Биткойн будет включать такие возможности, но что он понимает, почему они не вписываются в стратегию развития Биткойна и не могут быть приоритезированы или даже включены в протокол.



Тем не менее в заявлениях для The Wall Street Journal, генеральный директор Circle Джереми Аллер (Jeremy Allaire) уточнил, что отсутствие надлежащего контроля в отношении управления программным обеспечением Биткойн также является одним из факторов, которые повлияли на это решение.



«Мы были глубоко разочарованы отсутствием прогресса и хотим сдвинуть дело с мёртвой точки», — сказал Аллер.



Сетевой эффект



Новые возможности позволяют понять особенности архитектуры Spark.



В перспективе, возможный конкурент таких известных компаний, как PayPal или Venmo, решение Circle заняться платформой, которая смогла бы расширить существующую Биткойн-сеть для охвата большего количества банков и финтех-компаний, совсем не удивительно.



В своих заявлениях, представители Circle прямо заявляют, что Spark будет «открытым протоколом и API», который явится альтернативой традиционным расчетным системам.

Например, если бы клиенты Circle захотели перевести деньги на Филиппины, компания конвертировала бы средства в биткойны и выслала их за границу фирме-партнеру, например Coins, которая затем конвертировала бы их в местную валюту.



Невилл акцентирует внимание на том, что Spark представляет собой проект с открытым исходным кодом, который сможет управляться совместно с партнерами, занимающимися денежными переводами.



В течение 2016 года снижались инвестиции в инфраструктурные Биткойн-компании (такие как биржи и кошельки). Этот же тренд распространился и на новые блокчейны, при том, что существующие Биткойн-биржи осваивают новые рынки.



Источник. Ждёте знак, свидетельствующий о том, что мы живем мульти-блокчейновом в мире? Взгляните на продукт, о выпуске которого недавно объявила компания Circle.Находясь под влиянием шумихи вокруг решения прекратить предоставление Биткойн-сервисов конечным потребителям, компания почти сошла с дистанции, но неожиданно объявила о создании платформы смарт-контрактов с открытым исходным кодом, заявленной как «эволюция» ядра обработки транзакций.Spark – новая технология компании Circle — это не блокчейн или новая криптовалюта. Как пояснили специалисты компании, в ней сочетаются возможности Биткойна, других блокчейнов и традиционных расчетных средств, которые позволят и дальше развивать глобальную социальную платёжную платформу.Тем не менее соучредитель и президент компании Circle Шон Невилл (Sean Neville) пояснил, что несмотря на всё недовольство, вызванное решением компании, технология Spark представляет собой не сдвиг с курса, а скорее оптимизацию принципа работы.Невилл сказал:«Наш основной продукт – глобальная всеобъемлющая социальная платёжная система. Эта система создана на базе технологии Spark, которая, в свою очередь, основывается на Биткойне».Другими словами, транзакции будут проводиться в биткойнах. Также, Spark позволит компании Circle и ее партнерам, занимающимся переводом денежных средств, использовать другие сети, будь то отдельная блокчейн-сеть (например, Ethereum) или традиционная сеть с расчетом с использованием карточек (например, автоматизированная клиринговая палата).«Сейчас Биткойн можно использовать со Spark. Кроме того, можно подключить другие распределенные реестры и интегрировать традиционные частные системы»,— сказал он.Как объяснил Невилл, компания по-прежнему рассматривает Биткойн как протокол типа TCP/IP, один из базовых интернет-протоколов низкого уровня. (Он сравнил Spark с HTTPS, протоколом более высокого уровня, который опирается на TCP/IP как на базовый уровень).С этой точки зрения, Невилл описал Spark как приложение, исполняемое на базе любого блокчейна или распределенного реестра. Он также заявил, что Spark может быть совместим с такими закрытыми блокчейнами, как Fabric от IBM или новой системой Corda, предоставленной компанией R3.Кроме того, он предположил, что такое расширение функциональности позволит обслуживать большее количество клиентов.«Мы по-прежнему используем Биткойн. Мы по-прежнему торгуем в нём и используем его для поддержки предлагаемой нами глобальной платежной системы. Просто мы больше не поддерживаем его покупку и продажу как биржевого актива», — сказал Невилл.Итак, чего же не хватает в протоколе Биткойна?С точки зрения Circle, Spark предназначен для компаний, занимающихся проведением платежей, которые используют Биткойн для передачи денег. Это означает, что Circle предусматривает дополнительные средства для соблюдения нормативных требований по соответствию KYC и AML, а также установлению курса валюты.«Spark включает протоколы и поддержку правил рабочих процессов, возможности идентификации личности, соответствие регуляторным требованиям, а также содержит сведения об обменном курсе и предоставляет другие возможности, которые мы добавили для поддержки операций на блокчейне и другими способами», — продолжил он.Невилл сообщил, что Circle надеется, что в будущем официальное программное обеспечение Биткойн будет включать такие возможности, но что он понимает, почему они не вписываются в стратегию развития Биткойна и не могут быть приоритезированы или даже включены в протокол.Тем не менее в заявлениях для The Wall Street Journal, генеральный директор Circle Джереми Аллер (Jeremy Allaire) уточнил, что отсутствие надлежащего контроля в отношении управления программным обеспечением Биткойн также является одним из факторов, которые повлияли на это решение.«Мы были глубоко разочарованы отсутствием прогресса и хотим сдвинуть дело с мёртвой точки», — сказал Аллер.Новые возможности позволяют понять особенности архитектуры Spark.В перспективе, возможный конкурент таких известных компаний, как PayPal или Venmo, решение Circle заняться платформой, которая смогла бы расширить существующую Биткойн-сеть для охвата большего количества банков и финтех-компаний, совсем не удивительно.В своих заявлениях, представители Circle прямо заявляют, что Spark будет «открытым протоколом и API», который явится альтернативой традиционным расчетным системам.Например, если бы клиенты Circle захотели перевести деньги на Филиппины, компания конвертировала бы средства в биткойны и выслала их за границу фирме-партнеру, например Coins, которая затем конвертировала бы их в местную валюту.Невилл акцентирует внимание на том, что Spark представляет собой проект с открытым исходным кодом, который сможет управляться совместно с партнерами, занимающимися денежными переводами.В течение 2016 года снижались инвестиции в инфраструктурные Биткойн-компании (такие как биржи и кошельки). Этот же тренд распространился и на новые блокчейны, при том, что существующие Биткойн-биржи осваивают новые рынки.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________