Объемы сделок на LocalBitcoins побили новые рекорды в Чили и Саудовской Аравии

По данным сайта CoinDance, на прошлой неделе новые рекордные объемы сделок на платформе LocalBitcoins были отмечены в Саудовской Аравии и Чили.
На глобальном уровне зафиксировано небольшое падение объема торгов — на прошлой неделе этот показатель составил 20,534 BTC или $17,278 млн. Для сравнения, предыдущий показатель составил 21,843 BTC.
В Чили объем сделок вырос на 23 BTC и составил 60 BTC или почти 37 млн чилийских песо.
Троекратное увеличение сделок отмечено в Саудовской Аравии, где объем торгов составил 66 BTC или 221,5 тыс. саудовских риалов.
В Китае отмечено небольшое падение объемов, что может быть связано с такими последними событиями, как остановка маржинальных торгов крупнейшими криптовалютными биржами и их проверка Народным банком Китая. Так, показатель составил 382 ВТС или 2,3 млн китайских юаней.
Фиксируется падение и в США, где показатели прошлой недели составили 6832 ВТС или $7,8 млн.
Источник
.