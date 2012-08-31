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Экс адвокат Gemini: SEC вряд ли одобрит ETF биткоин

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Старый Сегодня, 13:29
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Экс адвокат Gemini: SEC вряд ли одобрит ETF биткоин

Один из адвокатов, который помог составить заявку для того, чтобы биткоин впервые вышел на фондовую биржу (exchange-traded fund — ETF), сомневается, что SEC одобрит такое заявление как в ближайшем будущем, так и в любое другое время.

Критика, бывшего главного юрисконсульта Gemini Дэвида Брилла, потенциально ранит глубоко, как в прошлом последнего его старого работодателя, чтобы получить разрешение на экспериментальный продукт 11 марта. Хотя Брилл слишком быстр в своем решении принять сторону биткоин и начать регулирование на фондовой бирже, этот прогноз не сулит ничего хорошего для его успеха. Он пояснил, что такие факторы как большое влияние Китая на цену биткоин и делают утверждение ETF маловероятным.

Брилл сказал:
Цитата:
«Кажется маловероятным, среди всех других причин, что комиссия захочет двигаться вперед с продуктом, где основная торговля ведется на биржах, которые не следуют нашим правилам по борьбе с отмыванием денег».
Хотя Брилл действительно полагает, что в конечном итоге ETF разрешит вести биткоин бизнес на крупной фондовой бирже, он отметил, что SEC вряд ли сделает это, пока 95% сделок осуществляется в Китае. А в сочетании с недавними суровыми мерами правительства Китая по обмену криптовалютой и практики борьбы с отмыванием денег, делает возможность утверждения еще менее вероятным.
Цитата:
«Большинство торгов не ведутся в США, а осуществляются в районах, где правила и нормы не согласовываются с правилами здесь».
Биткоин банки?


Позже Брилл планирует обратится к членам Американской Ассоциации Адвокатов (ААА) на заседании Комитета с тематикой фьючерсов во Флориде. На заседании комитета он намерен показать свою озабоченность по поводу будущего биткоин ETF, а также предложить воздействовать управлению контроля над валютами на федеральный устав финтех, что в конечном итоге может дать некоторым биткоин компаниям статус банка. Но подобно его озабоченности по поводу утверждения ETF биткоин, Брилл говорит, что он хотел бы видеть применение нормативов к обменникам биткоин, которые отвечают требованиям, но и к этому тоже относится скептически.
Цитата:
«Я бы сказал, что в конце концов биткоин компаниям может быть открыт путь в США, но сейчас есть реальные вопросы, касающиеся сферы применения нормативов и некоторые реальные разногласия между государствами, некоторыми сенаторами-демократами и ОКК».
В частности, Брилл указал на противодействие со стороны отдельных штатов США, некоторые из них, по утверждению ОКК, переступят власть, даже если конечная цель состоит в том, чтобы сделать США более конкурентоспособной по сравнению с другими странами.

Ранее на этой неделе суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мария Вулло представила письмо с комментариями к ОКК в оппозицию к предлагаемым национальным нормативам банков для технологичных финансовых компаний:
Цитата:
«ОКК не следует использовать технологические достижения в качестве предлога, чтобы узурпировать государственные законы, которые уже регулируют деятельность финтех, где они пересекаются с банкингом и кредитованием, будь то депозитарные или недепозитарные».
Кроме того, как раз на день раньше, сенаторы Шеррод Браун (Огайо) и Джефф Мёркли (Орегон), написали аналогичное письмо в оппозицию к уставу, ссылаясь на опасения, что это позволило бы распространению «альтернативных мошеннических поставщиков финансовых услуг».

Грядут перемены


Выступая незадолго до инаугурации Дональда Трампа в качестве президента, Брилл сказал, что он осторожный оптимист по поводу более перспективной среди для биткоин компаний в будущем. Со строго местной точки зрения бизнеса, он предсказал, что Трамп, скорее всего, примет про-биткоин позицию.

Тем не менее, принимая во внимание опасения по поводу возможной «торговой войны» с Китаем, ожидаемой от ближайшей политики Трампа, Брилл сказал, что преобладание торговли в биткоин может стать помехой для страны. Сегодня Брилл заявляет, что намерен поговорить с ААА о создании более плодородной регуляторной среды для биткоин стартапов, сделав следующие выводы:
Цитата:
«Я хочу попытаться увидеть какие подходы могли бы работать, чтобы сделать путь в США для биткоин компаний более легким. Потому что сейчас это чрезвычайно трудно, ведь у каждого государства есть что-то другое, чего они хотят».
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