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USB-накопитель CryptoTestament защитит цифровое наследие

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USB-накопитель CryptoTestament защитит цифровое наследие

CryptoTestament является новым внешним USB-накопителем, предназначенным для хранения зашифрованной информации. Разработчики новинки собирают средства для начала разработки на площадке Kickstarter, планируя получить 30 000 долларов за месяц. Гаджет будет доступен в вариантах с 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ хранилища и использует такую же сертификацию, как NSA и другие правительственные агентства. Авторы проекта объяснили, каким они видят практическое применение своему проекту и нужна ли такая степень защиты данных обычным пользователям.


CryptoTestament сократит разрыв между законами, которые гарантируют доступ к цифровым данным и законами приватности, которые запрещают этот доступ после смерти одного из членов семьи, так что цифровое наследие, например, пароли, ценные файлы и криптовалюта смогут быть легко восстановлены наследниками.


Кроме этого, разработчики упомянули, что по данным Intel Security, в среднем современный человек имеет более 27 паролей, из которых по одному забывается каждую неделю. CryptoTestament использует шифрование AES-256 с управляемой консолью, которая разблокирует устройство после смерти человека. При этом сам стандарт AES-256 обеспечивает надёжную защиту данных против подбора паролей и вирусных атак.


Стоимость CryptoTestament составляет $69 за версию с 8 ГБ памяти, $89 за 16 ГБ и $109 за 32 ГБ.

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