Американские учёные превратили графен в сверхпроводник

Графен считается очень перспективным материалом, и многие учёные пытаются найти ему новые практические применения. Так, исследователи из Университета Кембриджа смогли превратить графен в сверхпроводник - материал с сопротивлением, близким к нулю. Естественно, сверхпроводимость не является чем-то необычным для современной науки, однако ранее она требовала очень низких температур, чтобы быть эффективной. Наиболее революционным в этом эксперименте стало то, что при сверхпроводимости материал оставался в пределах своей нормальной температуры.
Пониженное сопротивление проводников позволит не превращать так много энергии в тепловую в процессе работы, а значит проект учёных из Университета Кембриджа может позволить создавать чипы, которые не будут требовать охлаждения для работы.
Ранее специалисты предполагали, что графен может быть сверхпроводником. В прошлом году в ходе экспериментов сверхпроводниковые свойства графена активировали с помощью добавления атомов кальция, однако по словам учёных, это изменило другие свойства материала. На этот раз сверхпроводником выступает связь графена с медным оксидом празеодим-церия.
Как и множество связанных с графеном проектов, разработка находится на ранней стадии, но функционирует и, теоретически, может перевернуть мир электроники.
Источник
.