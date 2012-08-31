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Народный банк Китая обнаружил нарушения в операциях китайских биткоин-бирж

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Народный банк Китая обнаружил нарушения в операциях китайских биткоин-бирж
Народный банк Китая обнародовал результаты проверки местных платформ по торговле биткоинами, в результате которой были обнаружены нарушения в операциях крупных криптовалютных бирж — BTC China, Huobi и OKCoin, которые привели к недавним аномальным колебаниям цены на популярную цифровую валюту. Об этом сообщило издание Calvin Ayre.

Цитата:
«Предварительная проверка шанхайского подразделения Народного банка показала, что биржа BTC China предлагала ссуды, что выходит за рамки деятельности биткоин–биржи», —
пишет Calvin Ayre, ссылаясь на китайское издание JF Daily.

В Пекине следователи центрального банка также обнаружили аномалии в работе бирж OKCoin и Huobi. По данным отдельного отчета аналитической компании Hexun, три биржи предлагали кредитный вариант торговли под названием маржевая торговля, которая, по словам Народного банка Китая, не только нарушает законы страны, но и привела к недавней неустойчивости курса биткоина.

Как сообщается, все три биржи прекратили маржевую и фьючерсную торговлю после проверки центрального банка.

Утром 19 января стоимость биткоина составляла $883.

4 января курс биткоина приблизился к отметке в $1,1 тыс. на европейских и американских биржах. В то же время на китайских площадках, где наблюдаются наибольшие объемы, криптовалюта уже превысила и этот показатель, торгуясь в районе $1,13 тыс.

Согласно данным, приведенным статистической компанией Statista, США лидирует по количеству биткоин-банкоматов в мире.

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