Народный банк Китая обнаружил нарушения в операциях китайских биткоин-бирж

Народный банк Китая обнародовал результаты проверки местных платформ по торговле биткоинами, в результате которой были обнаружены нарушения в операциях крупных криптовалютных бирж — BTC China, Huobi и OKCoin, которые привели к недавним аномальным колебаниям цены на популярную цифровую валюту. Об этом сообщило издание Calvin Ayre.
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«Предварительная проверка шанхайского подразделения Народного банка показала, что биржа BTC China предлагала ссуды, что выходит за рамки деятельности биткоин–биржи», —
пишет Calvin Ayre, ссылаясь на китайское издание JF Daily.
В Пекине следователи центрального банка также обнаружили аномалии в работе бирж OKCoin и Huobi. По данным отдельного отчета аналитической компании Hexun, три биржи предлагали кредитный вариант торговли под названием маржевая торговля, которая, по словам Народного банка Китая, не только нарушает законы страны, но и привела к недавней неустойчивости курса биткоина.
Как сообщается, все три биржи прекратили маржевую и фьючерсную торговлю после проверки центрального банка.
Утром 19 января стоимость биткоина составляла $883.
4 января курс биткоина приблизился к отметке в $1,1 тыс. на европейских и американских биржах. В то же время на китайских площадках, где наблюдаются наибольшие объемы, криптовалюта уже превысила и этот показатель, торгуясь в районе $1,13 тыс.
Согласно данным, приведенным статистической компанией Statista, США лидирует по количеству биткоин-банкоматов в мире.