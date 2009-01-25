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Будущее за децентрализованным Интернетом

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Старый Сегодня, 12:53
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Будущее за децентрализованным Интернетом

Технология блокчейн стремительно расширяет свой ареал и выходит за рамки Биткойна и криптовалют. В то время, как многие сподвижники Биткойна считают блокчейн лишь порождением конкурентной борьбы за существующие платёжные механизмы или за благосостояние, я считаю, что технология блокчейна – предвестник невиданных до настоящего время событий мирового масштаба.

В мире, где блокчейнов уже достаточно много, и на их базе выстроены сотни торгующихся токенов, работа целых отраслей автоматизирована с помощью программного обеспечения. Венчурный капитал и фондовые биржи остаются на обочине экономической активности, предпринимательская деятельность объединяется в единый поток, а сети обретают независимость с помощью собственных цифровых валют. Интернет вступает в новую эпоху.

К настоящему времени, венчурные инвестиции в биткойн-компании составили более 1 млрд. долларов США – вся индустрия построена на венчурном капитале. Пока Эфириум – блокчейн-протокол, позволяющий кодировать финансовые операции всех уровней сложности любому пользователю и производить их в доказуемо своевременной манере с помощью разветвлённой сети, не может сравниться по капитализации с сегодняшними монстрами индустрии. В то же время, краудсэйлы, проведенные с помощью финансовых контрактов Эфириума, позволили собрать 250 млн. долларов США, которые поступили от пользователей со всего мира.

Но почему в Эфириум вкладывается меньше венчурного капитала? Возможно, это более рискованный вариант, или же провалившиеся ранее биткойн-проекты снизили интерес инвесторов. Может быть, это и так. Но самое главное – предприниматели получили альтернативный источник финансирования своих проектов. Мы видим, что предприниматели выпускают собственные электронные токены, что позволяет им профинансировать собственные сети, практически полностью отказываясь от традиционных венчурных схем инвестирования. Важность этого явления трудно переоценить: сегодня на смену фирмам приходят протоколы.

продолжение -> ethclassic.ru
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