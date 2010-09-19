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Российский сервис «Рево» для оплаты товаров в беспроцентную рассрочку привлек $20 млн

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Российский сервис «Рево» для оплаты товаров в беспроцентную рассрочку привлек $20 млн


Венчурная компания Baring Vostok совместно с Vostok Emerging Finance вложили 20 миллионов долларов в стартап «Рево технологии», а также в «Сорсдата». Эти проекты разработали единый сервис, который дает возможность оплачивать покупки в беспроцентную рассрочку. О данном событии рассказала одна из соучредителей проектов Ирина Швакман и сотрудники венчурной компании Baring Vostok.

Стартап «Рево» представляет собой микрофинансовую платформу, позволяющую оплачивать покупки в рассрочку. Этот сервис преимущественно ориентирован на потребителей с небольшой средней ценой покупки и предлагает им беспроцентную рассрочку на 3 либо 6 месяцев. Компании, которые сотрудничают с «Рево», предлагают ему солидную скидку на свою продукцию или услуги, благодаря чему и обеспечивается беспроцентная рассрочка для потребителей. Среди партнеров проекта присутствуют «Утконос», «Детский мир, Kari и остальные торговые сети.



Что касается «Сорсдата», то она является дочерней фирмой «Рево», предоставляющей магазинам различные услуги в сфере анализа, а также занимается персонализацией маркетинговых кампаний и бонусов лояльности.

На сегодняшний день в Российской Федерации почти невозможно купить товары или услуги в беспроцентную рассрочку, в отличие от множества других стран, отметил представитель Baring Vostok. Многие аналитики тоже указывают, что на рынке РФ пока отсутствуют подобные проекты, а обычное микрокредитование «до получки» уже не привлекает внимание инвесторов.

Данные инвестиции повысят интерес и остальных инвесторов к сервисам автоматического кредитования и интернет-кредитования в индустрии электронной коммерции, прогнозирует Борис Батин, являющийся одним из соучредителей IDFinance.

Осенью позапрошлого года Vostok Emerging Finance уже финансировал «Рево» и «Сорсдата» на сумму в 2,5 миллиона долларов, а в конце того же года на аналогичную сумму, взамен на 25% долю в этих проектах. В текущем инвестиционном раунде данная венчурная компания вложила 5 миллионов долларов, а Baring Vostok предоставил около 15 миллионов долларов.

Компанию «Рево технологии» основала прежний управляющий McKinsey & Co Ира Швакман и банкир Георгий Чесаков в 2012 году. В начале прошлого года Чесаков возглавил отдел по разработке новых методов привлечения потребителей в «Тинькофф банке».

Компанию «Сорсдата» основал в 2013 году Тимофей Шагун, теперь он руководит «Рево технологиями». Венчурная компания Baring Vostok имеет доли в «Яндексе», проекте Avito, интернет-кинотеатре ivi, а также в «Тинькофф банке и остальных сервисах. Vostok Emerging Finance также владеет 3,5% акциями проекта «Тинькофф кредитные системы».

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/5885c2608ec6c
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Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 13:06.
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