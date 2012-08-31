Blockstream выпустила Белую книгу по сайдчейнам Liquid и Strong Federations

В первом описании сайдчейнов Биткоина под названием «Обеспечение инноваций Биткоина при помощи прикреплённых сайдчейнов», выпущенном в 2014 году командой, впоследствии сформировавшей Blockstream, рассматривалась экосистема «сайдчейнов», отделённая от Биткоина, но взаимодействующая с ним через специальные механизмы.
Сайдчейн может нести Биткоин как валюту. В этом случае, пользователи могут без каких-либо усилий переводить биткоины между сайдчейном и основным блокчейном. В сайдчене можно реализовать более мощные скриптовые характеристики или более надежную конфиденциальность. Повышенная пропускная способность – ещё одно преимущество, которое можно имплементировать в сайдчейне.
В 2015 году компания Blockstream, которая сейчас является одной из ведущих разработчиков в криптопространстве, рассказала о планах по созданию первого коммерческого сайдчейна Биткоина под кодовым названием Liquid, ориентированного на обеспечение быстрых коммерческих транзакций для криптовалютных бирж, брокеров и других участников отрасли.
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«Основное преимущество Liquid - обеспечение мгновенных и безопасных транзакций между всеми пользователями сайдчейна».
Недавно компания Blockstream выпустила ещё одно техническое описание проекта под названием «StrongFederations: взаимозаменяемое блокчейн-решение рисков, связанных с централизованными третьими лицами». Новое описание содержит изменения интегрированного механизма, упомянутого в первом Whitepaper. В частности, обновлены механизм консенсуса и модель доверия; также добавлены механизмы, обеспечивающие в случае неудачи возврат переведённых средств в родительскую цепочку.
По сути, Strong Federations представляют собой хорошо продуманные адреса мультиподписей, в которых «блокируются» биткоины. Они могут быть разблокированы только в случае подтверждения подлинности платежа достаточным количеством держателей ключа. Такая функция обеспечивает публично проверяемые, надёжные сети транзакций, позволяющие перемещать любой актив между разными рынками, не требуя централизованного доверия к какой-либо стороне. Кроме того, она предоставляет коммерческую конфиденциальность с поддержкой транзакций, в которых виды активов и суммы не являются прозрачными, и одновременно сохраняет публичную верифицируемость, присущую Биткоину.
Новое описание объединяет и расширяет первоначальную концепцию Liquid, которая сейчас представлена в качестве первой имплементации StrongFederation.
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«Первая рабочая имплементация Strong Federation - это Liquid — сайдчейн мультиподписи для криптовалютных бирж и брокеров, который обходит присущие Биткоину ограничения, эффективно используя его характеристики безопасности», -
отмечают авторы проекта.
В Liquid «консенсусная история представляет собой блокчейн, в котором каждый блок подписывается большинством распределённых групп участников, управляющих прочными платформами».
По мнению Blockstream, Strong Federations будут полезны для множества отраслей общего назначения, особенно там, где необходим безопасный и конфиденциальный обмен цифровыми активами, не подразумевающий участия третьих лиц.
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«Новая конструкция создаёт профиль безопасности, намного превышающий существующие методы быстрых переводов и расчётов между биржами и брокерами, и применима для решения других проблем в рамках существующих финансовых институтов», -
отмечают специалисты Blockstream Джонни Дилли (Johnny Dilley), Джонатан Уилкинз (Jonathan Wilkins) и Марта Пикарска (Marta Piekarska), авторы Белой книги.
Стоит отметить, что в отличие от общей тенденции к управляемым блокчейнам, подход Blockstream основан именно на публичном блокчейне Биткоина.
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«Мы стараемся ориентироваться на разработку систем, которые защитят нашу личную свободу при помощи криптографических механизмов, поскольку право на конфиденциальность - одно из обязательных составляющих свободного общества», -
заявляют авторы Whitepaper.
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«Liquid и Strong Federations пытаются оптимизировать гарантии конфиденциальности, предлагаемые Биткоином, чья по умолчанию открытая модель часто приводит к непреднамеренной утечке личной информации пользователей».