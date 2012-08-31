Анна Чернобай Профессионал

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Исследовательский институт при ЦБ Индии завершает тестирование блокчейна

Исследовательское подразделение Резервного банка Индии (RBI) завершило испытание технологии блокчейна с участием регуляторов, банков, финансовых учреждений и расчетной палаты. Институтом развития и исследования банковских технологий (IDRBT) было разработано и протестировано доказательство концепции (PoC) приложения торгового финансирования, основанного на блокчейне, при активном участии Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), банков и поставщиков решений.



IDRBT, который хочет быть «главным и предпочтительным научно-исследовательским учреждением в финансовом секторе» занялся оценкой технологических требований для индийского финансового сектора и развития банковского дела.



Проект был разработан в сотрудничестве с технологическим партнером MonetaGo, провайдером решений на основе технологии блокчейна для финансовых учреждений и центральных банков. MonetaGo предоставляет финансовым учреждениям инструменты с целью их внедрения во внутрибанковские и межбанковские расчеты на приватных разрешенных блокчейнах, которые находятся в собственности участников и взаимодействуют с существующими в реальном времени платежными и расчетными системами и автоматизированными банковскими сервисами.



По словам генерального директора MonetaGo Джесси Ченарда (Jesse Chenard), это первый проект на основе технологии блокчейна, использующий существующие банковские протоколы, в том числе регулирующих органов, банков, финансовых и клиринговых учреждений.

Цитата: «На сегодняшний день большинство банковских экспериментов проводились либо с отдельными учреждениями, либо только при участии нескольких сторон. И опять же, это были закрытые песочницы, которые действовали просто для целей тестирования».



В то время, как современный нормативный подход к технологии блокчейна по-прежнему "недружелюбный" и обусловлен ее восприятием как фактора, способствующего незаконной деятельности, регулирующие органы должны принимать блокчейн как полезный инструмент, способный обеспечить большую наглядность и прозрачность транзакций в режиме реального времени, чем это было возможно ранее.

Цитата: «Эта инновация имеет потенциал для создания дополнительной финансовой стабильности и эффективности рынка, поэтому многие регуляторы придерживаются предостерегающего, но оптимистического подхода», -



Опубликованный IDRBT отчет (Whitepaper) под названием «Применение технологии блокчейна в банковском и финансовом секторе Индии», также упоминается в пресс-релизе MonetaGo под названием «MonetaGo успешно демонстрирует эффективность технологии блокчейна в сотрудничестве с индийскими банковскими органами и крупными банками».



Отчет был разработана с участием рабочей группы, которая, помимо RBI и MonetaGo, включала Государственный банк Индии, Punjab National Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Citibank, Deutsche Bank, Infosys, IBM Research, Deloitte и других партнеров.

В отчете предложен план действий постепенного внедрения технологии блокчейна в индийский банковский и финансовый сектор. План содержит рекомендации относительно запуска банками внутренних экспериментов и пилотных проектов, с переходом к межбанковским методикам, таким как централизованный KYC (знай своего клиента), трансграничные платежи, отслеживание займов, финансирование торговли, рынки капитала, цепочки поставок, дисконтирование векселей, мониторинг счетов и обслуживание ценных бумаг.



Сам центральный банк идет по стопам других центральных банков, в том числе Канады, Англии, Швеции и Нидерландов, начиная изучать идею использования технологии блокчейна для преобразования национальной валюты в цифровую, что будет способствовать переходу к безналичным расчетам.

Цитата: «С технической точки зрения мы считаем, что технология блокчейна уже достаточно зрелая и имеет достаточный уровень понимания среди заинтересованных сторон, что указывает на то, что сейчас самое время для начала усилий по оцифровке индийских рупий через блокчейн». Источник Исследовательское подразделение Резервного банка Индии (RBI) завершило испытание технологии блокчейна с участием регуляторов, банков, финансовых учреждений и расчетной палаты. Институтом развития и исследования банковских технологий (IDRBT) было разработано и протестировано доказательство концепции (PoC) приложения торгового финансирования, основанного на блокчейне, при активном участии Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), банков и поставщиков решений.IDRBT, который хочет быть «главным и предпочтительным научно-исследовательским учреждением в финансовом секторе» занялся оценкой технологических требований для индийского финансового сектора и развития банковского дела.Проект был разработан в сотрудничестве с технологическим партнером MonetaGo, провайдером решений на основе технологии блокчейна для финансовых учреждений и центральных банков. MonetaGo предоставляет финансовым учреждениям инструменты с целью их внедрения во внутрибанковские и межбанковские расчеты на приватных разрешенных блокчейнах, которые находятся в собственности участников и взаимодействуют с существующими в реальном времени платежными и расчетными системами и автоматизированными банковскими сервисами.По словам генерального директора MonetaGo Джесси Ченарда (Jesse Chenard), это первый проект на основе технологии блокчейна, использующий существующие банковские протоколы, в том числе регулирующих органов, банков, финансовых и клиринговых учреждений.Ченард добавил, что совместимость с существующими банковскими системами, процессами и механизмами расчетов является важной задачей. Он подчеркнул, что для развертывания решений в секторе финтеха на основе блокчейна нужны строгие стандарты, и именно поэтому MonetaGo принимает активное участие в проекте Hyperledger.В то время, как современный нормативный подход к технологии блокчейна по-прежнему "недружелюбный" и обусловлен ее восприятием как фактора, способствующего незаконной деятельности, регулирующие органы должны принимать блокчейн как полезный инструмент, способный обеспечить большую наглядность и прозрачность транзакций в режиме реального времени, чем это было возможно ранее.сказал Ченард.Опубликованный IDRBT отчет (Whitepaper) под названием «Применение технологии блокчейна в банковском и финансовом секторе Индии», также упоминается в пресс-релизе MonetaGo под названием «MonetaGo успешно демонстрирует эффективность технологии блокчейна в сотрудничестве с индийскими банковскими органами и крупными банками».Отчет был разработана с участием рабочей группы, которая, помимо RBI и MonetaGo, включала Государственный банк Индии, Punjab National Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Citibank, Deutsche Bank, Infosys, IBM Research, Deloitte и других партнеров.В отчете предложен план действий постепенного внедрения технологии блокчейна в индийский банковский и финансовый сектор. План содержит рекомендации относительно запуска банками внутренних экспериментов и пилотных проектов, с переходом к межбанковским методикам, таким как централизованный KYC (знай своего клиента), трансграничные платежи, отслеживание займов, финансирование торговли, рынки капитала, цепочки поставок, дисконтирование векселей, мониторинг счетов и обслуживание ценных бумаг.Сам центральный банк идет по стопам других центральных банков, в том числе Канады, Англии, Швеции и Нидерландов, начиная изучать идею использования технологии блокчейна для преобразования национальной валюты в цифровую, что будет способствовать переходу к безналичным расчетам.

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