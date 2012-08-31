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Исследовательский институт при ЦБ Индии завершает тестирование блокчейна

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Исследовательский институт при ЦБ Индии завершает тестирование блокчейна

Исследовательское подразделение Резервного банка Индии (RBI) завершило испытание технологии блокчейна с участием регуляторов, банков, финансовых учреждений и расчетной палаты. Институтом развития и исследования банковских технологий (IDRBT) было разработано и протестировано доказательство концепции (PoC) приложения торгового финансирования, основанного на блокчейне, при активном участии Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), банков и поставщиков решений.

IDRBT, который хочет быть «главным и предпочтительным научно-исследовательским учреждением в финансовом секторе» занялся оценкой технологических требований для индийского финансового сектора и развития банковского дела.

Проект был разработан в сотрудничестве с технологическим партнером MonetaGo, провайдером решений на основе технологии блокчейна для финансовых учреждений и центральных банков. MonetaGo предоставляет финансовым учреждениям инструменты с целью их внедрения во внутрибанковские и межбанковские расчеты на приватных разрешенных блокчейнах, которые находятся в собственности участников и взаимодействуют с существующими в реальном времени платежными и расчетными системами и автоматизированными банковскими сервисами.

По словам генерального директора MonetaGo Джесси Ченарда (Jesse Chenard), это первый проект на основе технологии блокчейна, использующий существующие банковские протоколы, в том числе регулирующих органов, банков, финансовых и клиринговых учреждений.
Цитата:
«На сегодняшний день большинство банковских экспериментов проводились либо с отдельными учреждениями, либо только при участии нескольких сторон. И опять же, это были закрытые песочницы, которые действовали просто для целей тестирования».
Ченард добавил, что совместимость с существующими банковскими системами, процессами и механизмами расчетов является важной задачей. Он подчеркнул, что для развертывания решений в секторе финтеха на основе блокчейна нужны строгие стандарты, и именно поэтому MonetaGo принимает активное участие в проекте Hyperledger.

В то время, как современный нормативный подход к технологии блокчейна по-прежнему "недружелюбный" и обусловлен ее восприятием как фактора, способствующего незаконной деятельности, регулирующие органы должны принимать блокчейн как полезный инструмент, способный обеспечить большую наглядность и прозрачность транзакций в режиме реального времени, чем это было возможно ранее.
Цитата:
«Эта инновация имеет потенциал для создания дополнительной финансовой стабильности и эффективности рынка, поэтому многие регуляторы придерживаются предостерегающего, но оптимистического подхода», -
сказал Ченард.

Опубликованный IDRBT отчет (Whitepaper) под названием «Применение технологии блокчейна в банковском и финансовом секторе Индии», также упоминается в пресс-релизе MonetaGo под названием «MonetaGo успешно демонстрирует эффективность технологии блокчейна в сотрудничестве с индийскими банковскими органами и крупными банками».

Отчет был разработана с участием рабочей группы, которая, помимо RBI и MonetaGo, включала Государственный банк Индии, Punjab National Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Citibank, Deutsche Bank, Infosys, IBM Research, Deloitte и других партнеров.
В отчете предложен план действий постепенного внедрения технологии блокчейна в индийский банковский и финансовый сектор. План содержит рекомендации относительно запуска банками внутренних экспериментов и пилотных проектов, с переходом к межбанковским методикам, таким как централизованный KYC (знай своего клиента), трансграничные платежи, отслеживание займов, финансирование торговли, рынки капитала, цепочки поставок, дисконтирование векселей, мониторинг счетов и обслуживание ценных бумаг.

Сам центральный банк идет по стопам других центральных банков, в том числе Канады, Англии, Швеции и Нидерландов, начиная изучать идею использования технологии блокчейна для преобразования национальной валюты в цифровую, что будет способствовать переходу к безналичным расчетам.
Цитата:
«С технической точки зрения мы считаем, что технология блокчейна уже достаточно зрелая и имеет достаточный уровень понимания среди заинтересованных сторон, что указывает на то, что сейчас самое время для начала усилий по оцифровке индийских рупий через блокчейн».
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